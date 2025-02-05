Неизвестный водитель скрылся с места жесткого ДТП с перевертышем в Барнауле
Автомобиль, с которым он столкнулся, наехал на препятствие и опрокинулся
05 февраля 2025, 22:30, ИА Амител
Место происшествия / Фото: t.me/vkurse22
В Барнауле на улице Попова произошло ДТП с участием двух автомобилей, рассказали в Telegram-канале "В курсе 22".
37-летний водитель Honda CR-V столкнулся с неустановленным автомобилем, после чего врезался в препятствие и опрокинулся.
Виновник аварии скрылся с места происшествия. В результате ДТП никто не пострадал.
"Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по телефонам 391-090, 393-605 либо обратиться по адресу: город Барнаул, улица 10-я Западная, 5", – призвали в ГАИ.
23:18:47 05-02-2025
Видимо прокатывает убегать. Вот и бегут
07:25:43 06-02-2025
забыли написать, что "препятствие" - это заваленный снегом правый ряд. "респект" дорожникам...
09:52:10 06-02-2025
столкнулся с неустановленным автомобилем --- А на фото авто с разбитой "мордой" это не тот ли "неустановленный"? Его трудно установить?
10:09:47 06-02-2025
Гость (09:52:10 06-02-2025) столкнулся с неустановленным автомобилем --- А на фото авто ... Миссия не выполнима.
11:13:04 06-02-2025
плохо, когда не умеешь считать до трех
в аварии принимали участие 2 автомобиля, один скрылся, сколько на месте ДТП осталось битых машин?
11:53:33 06-02-2025
убегают виновники? догони и бей пока милиция не приедет
12:40:20 06-02-2025
догони -- трудно на перевернутом догнать
19:17:58 06-02-2025
дело 3х суток, не первый раз