Неизвестный водитель скрылся с места жесткого ДТП с перевертышем в Барнауле

Автомобиль, с которым он столкнулся, наехал на препятствие и опрокинулся

05 февраля 2025, 22:30, ИА Амител

Место происшествия / Фото: t.me/vkurse22

В Барнауле на улице Попова произошло ДТП с участием двух автомобилей, рассказали в Telegram-канале "В курсе 22".

37-летний водитель Honda CR-V столкнулся с неустановленным автомобилем, после чего врезался в препятствие и опрокинулся.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. В результате ДТП никто не пострадал.