В Барнауле водитель выгнал из автобуса последнюю пассажирку, чтобы не ехать на конечную
Женщине нужно было доехать до "конечки", но кроме нее в автобусе никого не осталось
15 марта 2025, 07:30, ИА Амител
В Барнауле водитель автобуса № 53 высадил пассажирку на три остановки раньше, потому что в автобусе кроме нее никого не было. Об этом сама женщина рассказала в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".
"Я возвращалась домой и осталась одна в автобусе, который должен был доехать до моей конечной остановки", – говорит она.
Водитель не стал везти пассажирку и высадил ее за три остановки, указав, что в автобусе все равно никого не осталось.
Женщина жалуется, что ей пришлось идти оставшийся путь "пешком по холоду, и это было очень неприятно". При этом она понимает, что везти одного человека до конечной остановки "может быть неудобно", но решение водителя ее возмутило.
"Возможно, я не единственная, с кем так поступили. Я очень прошу предать эту информацию огласке", – взывает горожанка.
07:44:48 15-03-2025
Полные хаос на 53 маршруте. Зовите Ьастрыкина
10:24:48 15-03-2025
1 (07:44:48 15-03-2025) Полные хаос на 53 маршруте. Зовите Ьастрыкина... Лучше Трампа . Тот быстро все решит .
08:02:18 15-03-2025
Хаос везде.
08:12:29 15-03-2025
В Барнауле водил реально по уровню интеллекта набирают? С образованием 3 класса быдлошколы.
19:40:04 16-03-2025
Гость (08:12:29 15-03-2025) В Барнауле водил реально по уровню интеллекта набирают? С об... ЗЭКи бывшие в основном, с туберкулезами и пр
09:00:47 15-03-2025
Беспредел в работе общественного транспорта. Вообще будет наведён порядок. Или ждёте повторения случаЯ?
11:55:42 15-03-2025
Полный (09:00:47 15-03-2025) Беспредел в работе общественного транспорта. Вообще будет на... Уже был случай, когда газелисту по щам дали. Будь вместо женщины мужик-думая зассал бы выгонять из автобуса.
15:01:51 15-03-2025
Гость (11:55:42 15-03-2025) Уже был случай, когда газелисту по щам дали. Будь вместо жен... ПРАВИЛЬНО сделали! Надо было не один раз щелкнуть...
14:20:16 15-03-2025
Полный (09:00:47 15-03-2025) Беспредел в работе общественного транспорта. Вообще будет на... Результатом "наведения порядка" станет очередное увеличение стоимости проезда в этом транспорте ...
19:40:50 16-03-2025
Чучмек (14:20:16 15-03-2025) Результатом "наведения порядка" станет очередное увеличение ... так увеличили же до 45 руб
09:41:01 15-03-2025
При этом она понимает, что везти одного человека до конечной остановки "может быть неудобно"//////////// но взять деньги за проезд водителю удобно, надо же! Мошенник забрал у женщины средства, но услугу не оказал. Как квалифицируется?
12:16:16 15-03-2025
Гость (09:41:01 15-03-2025) При этом она понимает, что везти одного человека до конечной... Квалифицируется так - идиотизм с общественным транспортом в Барнауле крепчает.
13:59:53 15-03-2025
Гость (12:16:16 15-03-2025) Квалифицируется так - идиотизм с общественным транспортом в ... Нет, не идиотизм, а уголовная статья.
15:36:22 15-03-2025
Гость (13:59:53 15-03-2025) Нет, не идиотизм, а уголовная статья.... за 30 р? Уголовник отмороженный.
19:42:17 16-03-2025
Гость (15:36:22 15-03-2025) за 30 р? Уголовник отмороженный.... моральный ущерб еще, какое 30 р., женщина подаст в суд за артроз и всё, "приехал" ИП на 20 000
10:41:55 15-03-2025
а чо так можно было что ли?! (ц)
ну тогда давайте магазины и разные заведения будут закрываться когда хотят, если покупателей нет какое- то время. не, нуачо? все домой хотя же.
10:54:15 15-03-2025
Любители нетрадиционных отношений на 144 маршруте постоянно так делают
11:06:53 15-03-2025
Пассажирке надо было выкинуть водилу доехать три остановки и уйти...
11:44:42 15-03-2025
Хамло
11:59:38 15-03-2025
Интересно бы комментарий водителя почитать-ему самому не стремно? Хотя о чем это я? Еще наверное гордится собой...
13:10:51 15-03-2025
А где там жилые дома на конечной? Ашан и сады.
14:32:34 15-03-2025
Гость (13:10:51 15-03-2025) А где там жилые дома на конечной? Ашан и сады.... а Мичурин парк чем не жилой дом? а свечки на Власихинской, да и садоводстве частных домов уже куча.
16:32:21 15-03-2025
Гость (14:32:34 15-03-2025) а Мичурин парк чем не жилой дом? а свечки на Власихинской, д... Тогда запустите 53-ий еще по садам. Всем очень понравится. Сколько езжу на нем, никогда не было замечаний, в сравнении с некоторыми другими маршрутами.
Из-за 300 м весной устраивать шум на нескольких интернет-ресурсах.
19:17:45 15-03-2025
Гость (16:32:21 15-03-2025) Тогда запустите 53-ий еще по садам. Всем очень понравится. С... А вы в самом деле такой мммм.."недалёкий"? Или просто прикидываетесь в тырнет???
19:17:00 15-03-2025
За счёт "водителя" вернуть пассажирке стоимость проезда в десятикратном размере. И уволить его.