НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле водитель выгнал из автобуса последнюю пассажирку, чтобы не ехать на конечную

Женщине нужно было доехать до "конечки", но кроме нее в автобусе никого не осталось

15 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле водитель автобуса № 53 высадил пассажирку на три остановки раньше, потому что в автобусе кроме нее никого не было. Об этом сама женщина рассказала в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

"Я возвращалась домой и осталась одна в автобусе, который должен был доехать до моей конечной остановки", – говорит она.

Водитель не стал везти пассажирку и высадил ее за три остановки, указав, что в автобусе все равно никого не осталось.

Женщина жалуется, что ей пришлось идти оставшийся путь "пешком по холоду, и это было очень неприятно". При этом она понимает, что везти одного человека до конечной остановки "может быть неудобно", но решение водителя ее возмутило.

"Возможно, я не единственная, с кем так поступили. Я очень прошу предать эту информацию огласке", – взывает горожанка.

Лес ночью / Фото: unsplash.com / Neil Rosenstech

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул общественный транспорт автобусы

Комментарии 25

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1

07:44:48 15-03-2025

Полные хаос на 53 маршруте. Зовите Ьастрыкина

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Гость

10:24:48 15-03-2025

1 (07:44:48 15-03-2025) Полные хаос на 53 маршруте. Зовите Ьастрыкина... Лучше Трампа . Тот быстро все решит .

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Гость

08:02:18 15-03-2025

Хаос везде.

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Гость

08:12:29 15-03-2025

В Барнауле водил реально по уровню интеллекта набирают? С образованием 3 класса быдлошколы.

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Гость

19:40:04 16-03-2025

Гость (08:12:29 15-03-2025) В Барнауле водил реально по уровню интеллекта набирают? С об... ЗЭКи бывшие в основном, с туберкулезами и пр

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Полный

09:00:47 15-03-2025

Беспредел в работе общественного транспорта. Вообще будет наведён порядок. Или ждёте повторения случаЯ?

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Гость

11:55:42 15-03-2025

Полный (09:00:47 15-03-2025) Беспредел в работе общественного транспорта. Вообще будет на... Уже был случай, когда газелисту по щам дали. Будь вместо женщины мужик-думая зассал бы выгонять из автобуса.

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Гость

15:01:51 15-03-2025

Гость (11:55:42 15-03-2025) Уже был случай, когда газелисту по щам дали. Будь вместо жен... ПРАВИЛЬНО сделали! Надо было не один раз щелкнуть...

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Чучмек

14:20:16 15-03-2025

Полный (09:00:47 15-03-2025) Беспредел в работе общественного транспорта. Вообще будет на... Результатом "наведения порядка" станет очередное увеличение стоимости проезда в этом транспорте ...

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Гость

19:40:50 16-03-2025

Чучмек (14:20:16 15-03-2025) Результатом "наведения порядка" станет очередное увеличение ... так увеличили же до 45 руб

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Гость

09:41:01 15-03-2025

При этом она понимает, что везти одного человека до конечной остановки "может быть неудобно"//////////// но взять деньги за проезд водителю удобно, надо же! Мошенник забрал у женщины средства, но услугу не оказал. Как квалифицируется?

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Гость

12:16:16 15-03-2025

Гость (09:41:01 15-03-2025) При этом она понимает, что везти одного человека до конечной... Квалифицируется так - идиотизм с общественным транспортом в Барнауле крепчает.

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Гость

13:59:53 15-03-2025

Гость (12:16:16 15-03-2025) Квалифицируется так - идиотизм с общественным транспортом в ... Нет, не идиотизм, а уголовная статья.

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Гость

15:36:22 15-03-2025

Гость (13:59:53 15-03-2025) Нет, не идиотизм, а уголовная статья.... за 30 р? Уголовник отмороженный.

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Гость

19:42:17 16-03-2025

Гость (15:36:22 15-03-2025) за 30 р? Уголовник отмороженный.... моральный ущерб еще, какое 30 р., женщина подаст в суд за артроз и всё, "приехал" ИП на 20 000

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Элен без ребят

10:41:55 15-03-2025

а чо так можно было что ли?! (ц)
ну тогда давайте магазины и разные заведения будут закрываться когда хотят, если покупателей нет какое- то время. не, нуачо? все домой хотя же.

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Гость

10:54:15 15-03-2025

Любители нетрадиционных отношений на 144 маршруте постоянно так делают

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......

11:06:53 15-03-2025

Пассажирке надо было выкинуть водилу доехать три остановки и уйти...

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Гость

11:44:42 15-03-2025

Хамло

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Гость

11:59:38 15-03-2025

Интересно бы комментарий водителя почитать-ему самому не стремно? Хотя о чем это я? Еще наверное гордится собой...

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Гость

13:10:51 15-03-2025

А где там жилые дома на конечной? Ашан и сады.

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Гость

14:32:34 15-03-2025

Гость (13:10:51 15-03-2025) А где там жилые дома на конечной? Ашан и сады.... а Мичурин парк чем не жилой дом? а свечки на Власихинской, да и садоводстве частных домов уже куча.

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Гость

16:32:21 15-03-2025

Гость (14:32:34 15-03-2025) а Мичурин парк чем не жилой дом? а свечки на Власихинской, д... Тогда запустите 53-ий еще по садам. Всем очень понравится. Сколько езжу на нем, никогда не было замечаний, в сравнении с некоторыми другими маршрутами.
Из-за 300 м весной устраивать шум на нескольких интернет-ресурсах.

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Гость

19:17:45 15-03-2025

Гость (16:32:21 15-03-2025) Тогда запустите 53-ий еще по садам. Всем очень понравится. С... А вы в самом деле такой мммм.."недалёкий"? Или просто прикидываетесь в тырнет???

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Гость

19:17:00 15-03-2025

За счёт "водителя" вернуть пассажирке стоимость проезда в десятикратном размере. И уволить его.

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