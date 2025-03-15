В Барнауле водитель выгнал из автобуса последнюю пассажирку, чтобы не ехать на конечную

Женщине нужно было доехать до "конечки", но кроме нее в автобусе никого не осталось

15 марта 2025, 07:30, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле водитель автобуса № 53 высадил пассажирку на три остановки раньше, потому что в автобусе кроме нее никого не было. Об этом сама женщина рассказала в Telegram-канале "Инцидент Барнаул".

"Я возвращалась домой и осталась одна в автобусе, который должен был доехать до моей конечной остановки", – говорит она.

Водитель не стал везти пассажирку и высадил ее за три остановки, указав, что в автобусе все равно никого не осталось.

Женщина жалуется, что ей пришлось идти оставшийся путь "пешком по холоду, и это было очень неприятно". При этом она понимает, что везти одного человека до конечной остановки "может быть неудобно", но решение водителя ее возмутило.