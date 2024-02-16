В Барнауле водитель "Жигулей" врезался в столб и убежал с места ДТП
Машина получила серьезные повреждения
16 февраля 2024, 09:30, ИА Амител
ДТП на проспекте Коммунаров в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
В Барнауле на проспекте Коммунаров вечером 15 февраля произошло ДТП с участием "Жигулей".
Как пишет "В курсе 22" со ссылкой на ГИБДД, в районе дома № 12а водитель не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору.
После этого он сбежал с места происшествия.
Полицейские установили личность автомобилиста и составили на него административные материалы. Пострадавших в результате аварии нет.
09:38:50 16-02-2024
Трусишка
09:39:33 16-02-2024
Стёкла запотевшие.
13:18:31 16-02-2024
Гость (09:39:33 16-02-2024) Стёкла запотевшие.... Они замерзшие.
09:43:34 16-02-2024
очередной синий аватар с собутыльником за добавкой стекломоя ехали?
09:56:25 16-02-2024
Очередная уничтоженная отцовская или дедовская машина, безмозглой "молодостью на жигулях"
10:03:58 16-02-2024
Как думаете, будет потом ещё бухой ездить?
11:24:29 16-02-2024
Гость (10:03:58 16-02-2024) Как думаете, будет потом ещё бухой ездить?... всенепременнейше будет
10:09:49 16-02-2024
Гость (09:38:50 16-02-2024) Трусишка... Просто синебот
11:17:55 16-02-2024
копейку что ли угрохали???? угнали покататься? покатались????