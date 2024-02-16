НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле водитель "Жигулей" врезался в столб и убежал с места ДТП

Машина получила серьезные повреждения

16 февраля 2024, 09:30, ИА Амител

ДТП на проспекте Коммунаров в Барнауле / Фото: "В курсе 22"
ДТП на проспекте Коммунаров в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на проспекте Коммунаров вечером 15 февраля произошло ДТП с участием "Жигулей".

Как пишет "В курсе 22" со ссылкой на ГИБДД, в районе дома № 12а водитель не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору.

После этого он сбежал с места происшествия.

Полицейские установили личность автомобилиста и составили на него административные материалы. Пострадавших в результате аварии нет.

Барнаул ДТП

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

09:38:50 16-02-2024

Трусишка

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:33 16-02-2024

Стёкла запотевшие.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:18:31 16-02-2024

Гость (09:39:33 16-02-2024) Стёкла запотевшие.... Они замерзшие.

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:34 16-02-2024

очередной синий аватар с собутыльником за добавкой стекломоя ехали?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:56:25 16-02-2024

Очередная уничтоженная отцовская или дедовская машина, безмозглой "молодостью на жигулях"

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:03:58 16-02-2024

Как думаете, будет потом ещё бухой ездить?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

11:24:29 16-02-2024

Гость (10:03:58 16-02-2024) Как думаете, будет потом ещё бухой ездить?... всенепременнейше будет

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:09:49 16-02-2024

Гость (09:38:50 16-02-2024) Трусишка... Просто синебот

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:55 16-02-2024

копейку что ли угрохали???? угнали покататься? покатались????

  -6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров