В Барнауле водитель "Жигулей" врезался в столб и убежал с места ДТП

Машина получила серьезные повреждения

16 февраля 2024, 09:30, ИА Амител

ДТП на проспекте Коммунаров в Барнауле / Фото: "В курсе 22"

В Барнауле на проспекте Коммунаров вечером 15 февраля произошло ДТП с участием "Жигулей".

Как пишет "В курсе 22" со ссылкой на ГИБДД, в районе дома № 12а водитель не справился с управлением и врезался в бетонную электроопору.

После этого он сбежал с места происшествия.

Полицейские установили личность автомобилиста и составили на него административные материалы. Пострадавших в результате аварии нет.