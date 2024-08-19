В Барнауле водители остановили движение трамваев
На площади Свободы работали сотрудники ДПС
19 августа 2024, 07:45, ИА Амител
Трамвай на площади Свободы / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле водители заблокировали движение трамваев на площади Свободы, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".
Все случилось вечером 18 августа.
По словам свидетеля, причиной задержки электротранспорта стало то, что автомобилисты "припарковали свои корыта близко к трамвайным путям".
На месте работали сотрудники ДПС.
07:55:53 19-08-2024
А не смешно. Корыта, ж@повоззки. Место проблемное по всей площади, много заездов, съездов, одностороннее движение по кругу и т.д. и т.п. очень трудно сообразить кто имеет приоритет в движении. А парковка - это вообще отдельная тема.
08:15:24 19-08-2024
"припарковали свои корыта близко к трамвайным путям".-------- хорошо сказали)) а еще они свои корыта любят на переездах на трамвайных путях расставлять. Вот бы ДПС по переездам поработала - и казну городскую пополнили бы, и этих бы отучили трамвайное движение задерживать.
09:08:57 19-08-2024
Гость (08:15:24 19-08-2024) "припарковали свои корыта близко к трамвайным путям".-------... А куда его ещё задерживать? Медленнее только пешеходы перемещаются .
09:24:14 19-08-2024
Медленнее только пешеходы перемещаются .------ медленнее пешеходов корыта в пробках по городу и не только) перемещаются. Проезжаешь мимо на трамвае - стоят себе рядами неровными 😁
09:44:33 19-08-2024
Гость (09:24:14 19-08-2024) Медленнее только пешеходы перемещаются .------ медленнее пеш... А чем плохо медленно? Зачем торопиться? Если человек куда-то торопится, значит ему не комфортно и плохо в том состоянии, в котором он находится, и старается быстрее попасть туда, где ему хорошо. Т.к. торопиться попасть туда, где плохо - это противоестественно.
09:58:53 19-08-2024
Гость (09:44:33 19-08-2024) А чем плохо медленно? Зачем торопиться? Если человек куда-то... То-то вы по ночам постоянно торопитесь все выходные, "плохонькие" вы наши.
10:16:19 19-08-2024
Гость (09:44:33 19-08-2024) А чем плохо медленно? Зачем торопиться? Если человек куда-то...
Ты что! Спешка - это признак успешности и жизни в мегаполисе. Так рассуждают вчерашние жители Елбанки и Козлухи. Простите, Усть-Козлухи.
10:03:46 19-08-2024
Гость (09:24:14 19-08-2024) Медленнее только пешеходы перемещаются .------ медленнее пеш... А убрать рельсы и пробок не станет. И бывшие трамвайные пассажиры будут быстрее на автобусах перемещаться
11:08:57 19-08-2024
Гость (10:03:46 19-08-2024) А убрать рельсы и пробок не станет. И бывшие трамвайные пасс...
Жоповозку твою с дороги убрать, а тебя в село назад отправить на зверях ездить.
12:08:54 19-08-2024
Гость (11:08:57 19-08-2024) Жоповозку твою с дороги убрать, а тебя в село назад отпр... На каких ещё зверях, вы о чем?
12:23:34 19-08-2024
Гость (12:08:54 19-08-2024) На каких ещё зверях, вы о чем? ...
На конях! ))))
16:16:06 19-08-2024
Гость (12:08:54 19-08-2024) На каких ещё зверях, вы о чем? ...
Наивность, граничащая с недоразвитостью какой-то.
11:34:28 19-08-2024
Наверное, деревенские приехали по Арбату погулять. Трамваев-то в деревне нет, откуда им знать, что при повороте зад трамвая выносит на 1,2 метра. Ничего, научатся. Ещё и поселятся на выселках, где-нибудь на Семёнова или Ускова...
14:31:25 19-08-2024
Гость (11:34:28 19-08-2024) Наверное, деревенские приехали по Арбату погулять. Трамваев-... Высокомерие и снобизм, такой же провинциальный, как и ваш "арбат", еще более приближает вас самих к объекту ваших же насмешек.
15:20:01 19-08-2024
эвакуатор документирует нарушение и на штрафстоянку.
неплохая бузинес-идея. можно приподняться.