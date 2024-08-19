В Барнауле водители остановили движение трамваев

На площади Свободы работали сотрудники ДПС

19 августа 2024, 07:45, ИА Амител

Трамвай на площади Свободы / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле водители заблокировали движение трамваев на площади Свободы, сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул".

Все случилось вечером 18 августа.

По словам свидетеля, причиной задержки электротранспорта стало то, что автомобилисты "припарковали свои корыта близко к трамвайным путям".

На месте работали сотрудники ДПС.