В Барнауле водителям запретят останавливаться у трёх зданий
Меры будут действовать, пока идёт капремонт в трёх школах
15 февраля 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле для безопасности школьников с 28 февраля временно ограничат остановку транспорта (за исключением автобусов) на трёх участках, сообщили в мэрии.
Ограничения будут действовать:
- у здания № 40а по улице Тихонова;
- у здания № 82 по проспекту Красноармейскому;
- в районе здания № 13 по улице Короленко.
Меры связаны с тем, что из-за капремонта в лицее № 3, школе № 48 и Барнаульском кадетском корпусе учебный процесс будет организован по-другому. Работы планируют начать уже с 1 марта, а завершить – до нового учебного года.
Ограничение на остановку снимут после окончания ремонта.
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