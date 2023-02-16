В Барнауле водителям запретят останавливаться у трёх зданий

Меры будут действовать, пока идёт капремонт в трёх школах

16 февраля 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле для безопасности школьников с 28 февраля временно ограничат остановку транспорта (за исключением автобусов) на трёх участках, сообщили в мэрии.

Ограничения будут действовать:

у здания № 40а по улице Тихонова;

у здания № 82 по проспекту Красноармейскому;

в районе здания № 13 по улице Короленко.

Меры связаны с тем, что из-за капремонта в лицее № 3, школе № 48 и Барнаульском кадетском корпусе учебный процесс будет организован по-другому. Работы планируют начать уже с 1 марта, а завершить – до нового учебного года.

Ограничение на остановку снимут после окончания ремонта.