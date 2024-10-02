В Барнауле водителю маркетплейса вынесли приговор за кражу посылок

Среди украденного — пневматическая винтовка, сварочный аппарат и точильный станок

02 октября 2024, 15:31, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Барнауле водитель маркетплейса воровал оплаченные покупателями заказы, сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

"В компании обратили внимание: когда перевозки осуществляет этот водитель, не весь товар доставляется до пунктов выдачи. Это показалось подозрительным, но в связи с тем, что товарно-транспортные накладные в бумажном варианте были утрачены, задать вопросы водителю по поводу недостачи товара было некорректно. За ним стали наблюдать", – рассказали в ведомстве.

В итоге мужчина не доставил пневматическую винтовку, сварочный аппарат, электропушку, обогреватель и точильный станок.

Суд признал его виновным по уголовной статье "Кража" и приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства.