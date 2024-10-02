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В Барнауле водителю маркетплейса вынесли приговор за кражу посылок

Среди украденного — пневматическая винтовка, сварочный аппарат и точильный станок

02 октября 2024, 15:31, ИА Амител

Судейский молоток / Фото: unsplash.com
Судейский молоток / Фото: unsplash.com

В Барнауле водитель маркетплейса воровал оплаченные покупателями заказы, сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

"В компании обратили внимание: когда перевозки осуществляет этот водитель, не весь товар доставляется до пунктов выдачи. Это показалось подозрительным, но в связи с тем, что товарно-транспортные накладные в бумажном варианте были утрачены, задать вопросы водителю по поводу недостачи товара было некорректно. За ним стали наблюдать", – рассказали в ведомстве.

В итоге мужчина не доставил пневматическую винтовку, сварочный аппарат, электропушку, обогреватель и точильный станок.

Суд признал его виновным по уголовной статье "Кража" и приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% от заработка в доход государства.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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гость

18:57:44 02-10-2024

Бессовестный водитель.
Почему 5% ? Нужно 10%е удержание.
Пусть работает и думает , заставит думать пустую голову.

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Гость

21:03:04 02-10-2024

Устроится официально на минималку. Будет официально зарабатывать 20 000 рублей. 1000 рублей в месяц будет выплачивать. За шесть месяце 6 000 рублей. Хорошее наказание за кражу. Целых 6000 рублей. А сколько государство потратило на то чтобы его осудить? Работа оперов, следователя, прокурора, судьи, секретаря судебного заседания. Потом еще работа судебных приставов чтобы удерживать деньги. Он в выигрыше ))

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