В Барнауле военнослужащую приговорили к колонии за отпуска по поддельным справкам
Суд назначил "уклонистке" семь лет тюрьмы
06 июня 2025, 18:00, ИА Амител
Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор в отношении военнослужащей Таисии Щеголихиной, которая систематически уклонялась от своих служебных обязанностей. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе суда рассказали, что женщине назначили тюремное заключение в колонии общего режима сроком на семь лет.
Суд установил, что военнослужащая несколько раз обращалась к командованию с рапортами с просьбой освободить ее от обязанностей, прикладывая к ним подложные заключения военно-врачебной комиссии о необходимости представления отпуска. В результате Щеголихина его получала.
На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
19:22:44 06-06-2025
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