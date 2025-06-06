В Барнауле военнослужащую приговорили к колонии за отпуска по поддельным справкам

Суд назначил "уклонистке" семь лет тюрьмы

06 июня 2025, 18:00, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Барнаульский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор в отношении военнослужащей Таисии Щеголихиной, которая систематически уклонялась от своих служебных обязанностей. Как сообщает ТАСС, в пресс-службе суда рассказали, что женщине назначили тюремное заключение в колонии общего режима сроком на семь лет.

Суд установил, что военнослужащая несколько раз обращалась к командованию с рапортами с просьбой освободить ее от обязанностей, прикладывая к ним подложные заключения военно-врачебной комиссии о необходимости представления отпуска. В результате Щеголихина его получала.

На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.