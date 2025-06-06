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В Барнауле задержали мужчину, который пытался вступить в ряды ВСУ

Чтобы добраться до Украины, он планировал незаконно пересечь границу РФ и Казахстана

06 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson
Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Барнауле задержали 62-летнего мужчину, пытавшегося вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях. Правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, фигурант через мессенджер связался с куратором организации, признанной террористической на территории РФ. 

"Установлено, что гражданин 1963 года рождения, являясь противником проведения специальной военной операции на территории Украины, через мессенджер установил связь с представителем украинского военизированного объединения, признанного решением Верховного суда России террористическим, и осуществил попытку перехода на сторону противника для дальнейшего участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", – прокомментировали в УФСБ.

В управлении добавили, что мужчина заблаговременно согласовал маршрут до Украины. Он планировал нелегально пересечь границу России и Казахстана. Также он приобрел предметы для участия в военизированном объединении.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 30, ст. 275 ("Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника") и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 ("Приготовление к участию в деятельности террористической организации") Уголовного кодекса РФ.

Сотрудники ФСБ / Фото: vk.com/rufsb

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НОВОСТИПроисшествия
Барнаул

Комментарии 8

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Musik

13:02:56 06-06-2025

походу кто-то из тутошних комментаторов-минусаторов...

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Гость

13:48:56 06-06-2025

Musik (13:02:56 06-06-2025) походу кто-то из тутошних комментаторов-минусаторов......
Да нее, похоже пациент с Луговой, иначе зачем пытаться незаконно пересечь границу России с Казахстаном.

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юрий

20:11:36 06-06-2025

Musik (13:02:56 06-06-2025) походу кто-то из тутошних комментаторов-минусаторов...... На Банкфаксе таковых гораздо больше.

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99

13:54:41 06-06-2025

Этот предатель не просто предатель, прежде всего он источник массы донорских органов для нормальных людей. Не надо его садить - просто его разберите.

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гость

01:04:07 08-06-2025

99 (13:54:41 06-06-2025) Этот предатель не просто предатель, прежде всего он источни... Больше 60 лет какие там органы.

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ППШариков

14:12:20 06-06-2025

Неудивительно, что "птичек" запускают с нашей территории, если враги живут рядом с нами...

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гость

20:51:58 06-06-2025

Где Барнаул и где граница Казахстана

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гость

01:03:34 08-06-2025

гость (20:51:58 06-06-2025) Где Барнаул и где граница Казахстана... Недалеко от Рубцовска прикинь, а ну да Рубцовск-город в Алтайском крае

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