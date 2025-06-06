В Барнауле задержали мужчину, который пытался вступить в ряды ВСУ

Чтобы добраться до Украины, он планировал незаконно пересечь границу РФ и Казахстана

06 июня 2025, 13:00, ИА Амител

Полицейская сирена / Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson

В Барнауле задержали 62-летнего мужчину, пытавшегося вступить в ряды ВСУ для участия в боевых действиях. Правоохранители возбудили уголовное дело о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, фигурант через мессенджер связался с куратором организации, признанной террористической на территории РФ.

"Установлено, что гражданин 1963 года рождения, являясь противником проведения специальной военной операции на территории Украины, через мессенджер установил связь с представителем украинского военизированного объединения, признанного решением Верховного суда России террористическим, и осуществил попытку перехода на сторону противника для дальнейшего участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации", – прокомментировали в УФСБ.

В управлении добавили, что мужчина заблаговременно согласовал маршрут до Украины. Он планировал нелегально пересечь границу России и Казахстана. Также он приобрел предметы для участия в военизированном объединении.

Возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 30, ст. 275 ("Приготовление к государственной измене в форме перехода на сторону противника") и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 ("Приготовление к участию в деятельности террористической организации") Уголовного кодекса РФ.