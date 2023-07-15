Восемь зданий остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Барнауле
Устранить повреждение планируют к утру 16 июля
15 июля 2023, 13:31, ИА Амител
Фото: администрация Барнаула
В Барнауле из-за коммунальной аварии на улице Попова у ТЦ "Малина" отключили холодную воду в восьми административных зданиях, сообщили в мэрии.
Речь идет о следующих адресах: ул. Попова, 70, 70а, 70б, 70в, 80, 82, ул. Георгия Исакова, 260а, 260б.
"В жилых домах вода есть", – подчеркнули в администрации.
Барнаульский водоканал устраняет уже нештатную ситуацию на водопроводной сети диаметром 500 мм. Сотрудники компании локализовали выход воды и готовятся к проведению земляных работ.
Планируется задействовать одну бригаду специалистов и три единицы техники.
Устранить повреждение планируют к утру 16 июля.
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