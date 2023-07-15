Восемь зданий остались без холодной воды из-за коммунальной аварии в Барнауле

Устранить повреждение планируют к утру 16 июля

15 июля 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле из-за коммунальной аварии на улице Попова у ТЦ "Малина" отключили холодную воду в восьми административных зданиях, сообщили в мэрии.

Речь идет о следующих адресах: ул. Попова, 70, 70а, 70б, 70в, 80, 82, ул. Георгия Исакова, 260а, 260б.

"В жилых домах вода есть", – подчеркнули в администрации.

Барнаульский водоканал устраняет уже нештатную ситуацию на водопроводной сети диаметром 500 мм. Сотрудники компании локализовали выход воды и готовятся к проведению земляных работ.

Планируется задействовать одну бригаду специалистов и три единицы техники.

Устранить повреждение планируют к утру 16 июля.