В Барнауле восстанавливают работу городских фонтанов

Жителям краевой столицы напомнили, что купаться в них нельзя

03 июня 2025, 12:44, ИА Амител

Фонтан в городе Барнауле /Фото: amic.ru

В Барнауле специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" возобновляют работу фонтанов. Традиционно они будут функционировать в течение всего лета, с 10:00 до 20:00 часов. Об этом сообщили в администрации города.

Сейчас в краевой столице работают следующие фонтаны:

"Лилия" и "Космос" на Обском бульваре;

"Глобус" на проспекте Красноармейском;

"Рыбка" по улице Молодежной;

"Афродита" по улице Георгиева;

возле Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина;

возле ТЦ "Россия";

в зеленом сквере за Государственным художественным музеем Алтайского края;

на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской;

в поселке Научный Городок;

на площади Мира;

в микрорайоне "Южный" по улице Чайковского;

в парке "Центральный";

пешеходный фонтан по улице Панфиловцев.

В мэрии также напомнили, что городские фонтаны не предназначены для купания. На каждом из них установлена табличка о соответствующем запрете.