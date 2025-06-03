В Барнауле восстанавливают работу городских фонтанов
Жителям краевой столицы напомнили, что купаться в них нельзя
03 июня 2025, 12:44, ИА Амител
В Барнауле специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" возобновляют работу фонтанов. Традиционно они будут функционировать в течение всего лета, с 10:00 до 20:00 часов. Об этом сообщили в администрации города.
Сейчас в краевой столице работают следующие фонтаны:
- "Лилия" и "Космос" на Обском бульваре;
- "Глобус" на проспекте Красноармейском;
- "Рыбка" по улице Молодежной;
- "Афродита" по улице Георгиева;
- возле Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина;
- возле ТЦ "Россия";
- в зеленом сквере за Государственным художественным музеем Алтайского края;
- на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской;
- в поселке Научный Городок;
- на площади Мира;
- в микрорайоне "Южный" по улице Чайковского;
- в парке "Центральный";
- пешеходный фонтан по улице Панфиловцев.
В мэрии также напомнили, что городские фонтаны не предназначены для купания. На каждом из них установлена табличка о соответствующем запрете.
"Запрет связан с тем, что вода в общественных местах быстро загрязняется, так как она не обеззараживается должным образом, а высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов. Все это может привести к проблемам со здоровьем после купания. В том числе в фонтане могут купаться птицы и животные, перенося бактерии и загрязняя воду. Также опасность представляют части металлических конструкций и системы подачи воды", – заключили в администрации Барнаула.
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