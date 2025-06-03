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В Барнауле восстанавливают работу городских фонтанов

Жителям краевой столицы напомнили, что купаться в них нельзя

03 июня 2025, 12:44, ИА Амител

Фонтан в городе Барнауле /Фото: amic.ru
Фонтан в городе Барнауле /Фото: amic.ru

В Барнауле специалисты МБУ "Благоустройство и озеленение" возобновляют работу фонтанов. Традиционно они будут функционировать в течение всего лета, с 10:00 до 20:00 часов. Об этом сообщили в администрации города.

Сейчас в краевой столице работают следующие фонтаны:

  • "Лилия" и "Космос" на Обском бульваре;
  • "Глобус" на проспекте Красноармейском;
  • "Рыбка" по улице Молодежной;
  • "Афродита" по улице Георгиева;
  • возле Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина;
  • возле ТЦ "Россия";
  • в зеленом сквере за Государственным художественным музеем Алтайского края;
  • на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Партизанской;
  • в поселке Научный Городок;
  • на площади Мира;
  • в микрорайоне "Южный" по улице Чайковского;
  • в парке "Центральный"; 
  • пешеходный фонтан по улице Панфиловцев.

В мэрии также напомнили, что городские фонтаны не предназначены для купания. На каждом из них установлена табличка о соответствующем запрете.

"Запрет связан с тем, что вода в общественных местах быстро загрязняется, так как она не обеззараживается должным образом, а высокая температура воздуха способствует размножению микроорганизмов. Все это может привести к проблемам со здоровьем после купания. В том числе в фонтане могут купаться птицы и животные, перенося бактерии и загрязняя воду. Также опасность представляют части металлических конструкций и системы подачи воды", – заключили в администрации Барнаула.

Фонтан в Барнауле / Фото: amic.ru

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Барнаул

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