Большую часть работ на мосту на Новом рынке планируют завершить до конца октября
По графику открыть движение по путепроводу должны до 30 ноября
12 октября 2023, 16:00, ИА Амител
Большую часть работ на мосту на Новом рынке подрядчик планирует завершить до конца октября. В ноябре сделают барьеры, на большом путепроводе продолжат укладывать асфальт и рельсы. Об этом рассказал руководитель ООО "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин, который представил поэтапный график оставшихся работ на совещании в мэрии.
Как идут работы на мосту?
Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев подчеркнул, что строительно-монтажные работы на мосту сейчас ведутся по утвержденному графику.
В ноябре рабочие будут делать барьерное ограждение, частичное асфальтирование, укладывать рельсы на большом путепроводе и подключать их к трамвайной сети, сообщил Николай Данилин.
"На малом путепроводе эти работы уже ведутся. Сегодня мы приступили к укладке асфальтобетонного основания на подъезде к мосту со стороны Дома быта, затем начнется монтаж бортового камня и устройство основания тротуаров и до конца октября планируем полностью выполнить здесь асфальтирование проезжей части", – проинформировал он.
На первом и втором пролетах большого путепровода строители уже закончили бетонирование участка, где будут укладываться трамвайные пути. После армирования оставшихся монолитных плит рабочие будут их бетонировать. На третьей опоре идет монтаж опалубки и армирование межплитных швов, а также установка и обваривание цоколей барьерного ограждения.
14-15 октября подрядчик будет восстанавливать трамвайное полотно на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина. На данный момент поверх путей там уложен асфальт.
Работы будут вести в ночное время, чтобы не затруднять проезд транспорта. Это позволит оперативнее запустить движение трамваев, следующих в микрорайон Восточный, сообщили в мэрии.
Когда будут разбирать трамвайные кольца?
На совещании в мэрии Антон Шеломенцев рассказал и об организации пассажирских перевозок в период демонтажа трамвайных колец, который запланирован на ноябрь.
На время разбора разворотного кольца для трамваев со стороны ТЦ "Пионер" будет остановлено движение трамваев в этой точке города. Чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского и остановки "Новый рынок", власти организуют автобусный маршрут № 99, схема и график которого уже утверждены. Деньги на него найдены.
"Для удобства пассажиров на маршруте будет действовать пересадочный проездной билет, с помощью которого можно бесплатно пересесть на электротранспорт на остановках "Дом быта" и "Ул. Анатолия", – отметил Шеломенцев.
Маршрут № 99 будет ходить от остановки "Пл. Спартака" по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок". На маршруте будут ездить автобусы большого класса с 6 утра до 21 часа с интервалом движения девять минут. При этом Шеломенцев подчеркнул, что со стороны Дома быта разбор кольца не усложнит транспортную ситуацию, потому что там организовано движение троллейбусов.
Вячеслав Франк поручил организовать работу маршрута "четко и без перебоев".
"При этом важно широко проинформировать граждан о таких изменениях и разъяснить правила использования пересадочного тарифа. Профильному комитету необходимо организовать соответствующую работу заблаговременно", – подчеркнул мэр.
Напомним, что ремонт большого и малого путепроводов на Новом рынке должен завершиться 30 ноября 2023 года. Их закрыли 21 мая 2022 года. Реконструкция объектам понадобилась из-за того, что у них были трещины, разрушение бетона и коррозия арматуры. Власти решили снести старые путепроводы и построить вместо них новые. Движение на мостах полностью перекрыли, автомобили и автобусы пустили в объезд, а для трамваев построили разворотные кольца.
17:02:46 12-10-2023
Тогда пересадочный тариф должен действовать на трех видах: с трамвая на троллейбус, с троллейбуса на автобус.