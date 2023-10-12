По графику открыть движение по путепроводу должны до 30 ноября

12 октября 2023, 16:00, ИА Амител

Ремонт путепроводов на Новом рынке в Барнауле / Фото: barnaul.org

Большую часть работ на мосту на Новом рынке подрядчик планирует завершить до конца октября. В ноябре сделают барьеры, на большом путепроводе продолжат укладывать асфальт и рельсы. Об этом рассказал руководитель ООО "Барнаульское ДСУ № 4" Николай Данилин, который представил поэтапный график оставшихся работ на совещании в мэрии.

Как идут работы на мосту?

Заместитель главы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев подчеркнул, что строительно-монтажные работы на мосту сейчас ведутся по утвержденному графику.

В ноябре рабочие будут делать барьерное ограждение, частичное асфальтирование, укладывать рельсы на большом путепроводе и подключать их к трамвайной сети, сообщил Николай Данилин.

"На малом путепроводе эти работы уже ведутся. Сегодня мы приступили к укладке асфальтобетонного основания на подъезде к мосту со стороны Дома быта, затем начнется монтаж бортового камня и устройство основания тротуаров и до конца октября планируем полностью выполнить здесь асфальтирование проезжей части", – проинформировал он.

На первом и втором пролетах большого путепровода строители уже закончили бетонирование участка, где будут укладываться трамвайные пути. После армирования оставшихся монолитных плит рабочие будут их бетонировать. На третьей опоре идет монтаж опалубки и армирование межплитных швов, а также установка и обваривание цоколей барьерного ограждения.

Ремонт путепроводов на Новом рынке/ Фото: barnaul.org

14-15 октября подрядчик будет восстанавливать трамвайное полотно на пересечении проспекта Калинина и улицы Кулагина. На данный момент поверх путей там уложен асфальт.

Работы будут вести в ночное время, чтобы не затруднять проезд транспорта. Это позволит оперативнее запустить движение трамваев, следующих в микрорайон Восточный, сообщили в мэрии.

Когда будут разбирать трамвайные кольца?

На совещании в мэрии Антон Шеломенцев рассказал и об организации пассажирских перевозок в период демонтажа трамвайных колец, который запланирован на ноябрь.

На время разбора разворотного кольца для трамваев со стороны ТЦ "Пионер" будет остановлено движение трамваев в этой точке города. Чтобы сохранить транспортную доступность проспекта Красноармейского и остановки "Новый рынок", власти организуют автобусный маршрут № 99, схема и график которого уже утверждены. Деньги на него найдены.

"Для удобства пассажиров на маршруте будет действовать пересадочный проездной билет, с помощью которого можно бесплатно пересесть на электротранспорт на остановках "Дом быта" и "Ул. Анатолия", – отметил Шеломенцев.

Маршрут № 99 будет ходить от остановки "Пл. Спартака" по проспектам Красноармейскому, Строителей, Ленина до остановки "Новый рынок". На маршруте будут ездить автобусы большого класса с 6 утра до 21 часа с интервалом движения девять минут. При этом Шеломенцев подчеркнул, что со стороны Дома быта разбор кольца не усложнит транспортную ситуацию, потому что там организовано движение троллейбусов.

Ремонт путепроводов на Новом рынке / Фото: barnaul.org

Вячеслав Франк поручил организовать работу маршрута "четко и без перебоев".

"При этом важно широко проинформировать граждан о таких изменениях и разъяснить правила использования пересадочного тарифа. Профильному комитету необходимо организовать соответствующую работу заблаговременно", – подчеркнул мэр.

Напомним, что ремонт большого и малого путепроводов на Новом рынке должен завершиться 30 ноября 2023 года. Их закрыли 21 мая 2022 года. Реконструкция объектам понадобилась из-за того, что у них были трещины, разрушение бетона и коррозия арматуры. Власти решили снести старые путепроводы и построить вместо них новые. Движение на мостах полностью перекрыли, автомобили и автобусы пустили в объезд, а для трамваев построили разворотные кольца.