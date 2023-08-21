В Барнауле восстановили движение по участку проспекта Ленина
На пересечении с улицей Брестской энергетики перекладывают теплосеть
21 августа 2023, 11:05, ИА Амител
В Барнауле завершили работы по замене участка теплосети на нечетной стороне проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Брестской, движение транспорта восстановлено.
Как напомнимли в мэрии, на этом перекрестке сотрудники СГК перекладывают трубы диаметром 300 мм. Протяженность ремонтируемого участка составляет 300 м.
С 21:00 25 августа до утра 28 августа перекроют четную сторону проспекта Ленина. Движение общественного транспорта организуют так:
При движении в сторону площади Октября по маршрутам № 1, 6, 10, 20, 24, 25, 27, 29, 33р, 35, 41, 53, 55, 70р, 109, 109оп, 110, 144: проспект Ленина – улица Молодежная – проспект Комсомольский – улица Советская, далее по маршрутам. Обратно – без изменений.
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