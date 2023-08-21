В Барнауле восстановили движение по участку проспекта Ленина

На пересечении с улицей Брестской энергетики перекладывают теплосеть

21 августа 2023, 11:05, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле завершили работы по замене участка теплосети на нечетной стороне проспекта Ленина в районе пересечения с улицей Брестской, движение транспорта восстановлено.

Как напомнимли в мэрии, на этом перекрестке сотрудники СГК перекладывают трубы диаметром 300 мм. Протяженность ремонтируемого участка составляет 300 м.

С 21:00 25 августа до утра 28 августа перекроют четную сторону проспекта Ленина. Движение общественного транспорта организуют так: