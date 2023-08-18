Как идёт ремонт теплосетей в центре Барнаула и как организовано движение по Ленина?

К работам подготовились основательно, чтобы сделать всё максимально быстро

18 августа 2023, 17:10, ИА Амител

В центре Барнаула продолжаются ремонтные работы на теплосетях в рамках подготовки к зимнему сезону. Один из самых непростых участков - пересечение проспекта Ленина и улицы Брестской. Здесь рабочие вынуждены на несколько дней перекрыть участок главной городской улицы, чтобы переложить трубы.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел на месте выездное совещание, чтобы проверить ход работ и убедиться, как будет организовано движение. О том, почему этот ремонт так важен и почему без перекрытия не обойтись, смотрите в видео на amic.ru.

Что за ремонт проводят в центре Барнаула?

На пересечении ул. Брестской и пр. Ленина сотрудники СГК перекладывают трубы диаметром 300 мм. Объем работ большой, поэтому перекрытие необходимо, рассказал директор теплосетевого подразделения СГК Александр Гросс.

"На этом участке мы меняем 600 метров трубопровода, полностью верхние и нижние железобетонные лотки, все неподвижные опоры, тепловых камеры и запорную арматуру. Предстоит достаточно серьезный объем работы, в том числе, по замене изношенного участка под проспектом Ленина. Для этого необходимо перекрыть движение сначала по нечетной стороне, потом по четной. Заранее приносим барнаульцам свои извинения за неудобства, постараемся выполнить работы максимально в сжатые сроки, для этого готовы и материалы, и люди, и техника", - рассказал руководитель.

Этот участок в последние годы стал очень аварийным, поэтому ремонт был просто необходим, пояснил председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию БГД Сергей Струченко.

"На этом участке за последние три года было семь аварийных повреждений. От надежной работы этой теплосети зависит теплоснабжение порядка 30 домов, в которых проживают три тысячи человек", - объяснил Струченко.Мэр Барнаула Вячеслав Франк попросил барнаульцев проявить терпение на время работ и подчеркнул, что подготовить город к отопительному сезону - очень важная задача. По его словам, на эти цели в 2023 году направили более 3 млрд рублей.

Как будет организовано движение на время перекрытия?

Движение про нечетной стороне перекроют вечером 18 августа. Проезд будет закрыт до утра 21 августа. Четная сторона будет закрыта для движения с 21:00 25 августа до утра 28 августа.

Кстати, движение общественного транспорта тоже изменится. О том, как будут ходить все маршруты, читайте в нашем материале.