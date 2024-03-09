В Барнауле восстановили движение по участку улицы Антона Петрова

Проезд был ограничен из-за работ на канализационном коллекторе

09 марта 2024, 20:51, ИА Амител

Дорожные работы / Фото: unsplash.com

В Барнауле восстановили движение транспорта по нечетной стороне улицы Антона Петрова в районе малаховского кольца, сообщили в мэрии.

Открытие проезда связано с завершением работ на канализационном коллекторе в районе дома № 219 по улице Антона Петрова.

"Ограничения в движении автотранспорта, введенные на период производства работ, сняты", – говорится в сообщении.

Ранее сообщили, что перекрытие улицы Красный Текстильщик из-за затянувшейся модернизации канализационного коллектора продлили до 29 марта.