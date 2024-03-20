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В Барнауле восстановили движение трамваев по прежним маршрутам после аварии

По измененным схемам ездили трамваи № 2, 7 и 10

20 марта 2024, 12:51, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле восстановили движение трамваев № 2, 7 и 10, маршруты которых временно изменялись из-за аварии на улице Антона Петрова.

"Движение трамваев по установленным маршрутам восстановлено", – рассказали в мэрии.

Работы на месте возникновения аварии вели сотрудники "Горэлектротранса". В чем именно заключалась авария и на каком участке улицы она была, в пресс-службе администрации не уточнили. Пользователи картографических сервисов однако утром писали, что работы велись на пересечении с улицей Попова.

Барнаул общественный транспорт

Комментарии 3

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Гость

13:57:11 20-03-2024

В Барнауле восстановили движение трамваев по прежним маршрутам после аварии. Все трамваи вышли на маршруты. Сначала один, а чуть позже и второй.

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Николай

18:14:54 20-03-2024

А что случилось что за секреты
А то мысли разные появляются.

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Гость

06:38:15 21-03-2024

2038год.Для проведения пеших экскурсий по трамвайным путям требуется экскурсовод, Обращаться в музей МУП Барнаула.

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