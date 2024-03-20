В Барнауле восстановили движение трамваев по прежним маршрутам после аварии
По измененным схемам ездили трамваи № 2, 7 и 10
20 марта 2024, 12:51, ИА Амител
Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru
В Барнауле восстановили движение трамваев № 2, 7 и 10, маршруты которых временно изменялись из-за аварии на улице Антона Петрова.
"Движение трамваев по установленным маршрутам восстановлено", – рассказали в мэрии.
Работы на месте возникновения аварии вели сотрудники "Горэлектротранса". В чем именно заключалась авария и на каком участке улицы она была, в пресс-службе администрации не уточнили. Пользователи картографических сервисов однако утром писали, что работы велись на пересечении с улицей Попова.
13:57:11 20-03-2024
В Барнауле восстановили движение трамваев по прежним маршрутам после аварии. Все трамваи вышли на маршруты. Сначала один, а чуть позже и второй.
18:14:54 20-03-2024
А что случилось что за секреты
А то мысли разные появляются.
06:38:15 21-03-2024
2038год.Для проведения пеших экскурсий по трамвайным путям требуется экскурсовод, Обращаться в музей МУП Барнаула.