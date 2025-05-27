В Барнауле восстановили разрушенный почти век назад памятник археологу Густаву Менье
Французский ученый в 1861 году исследовал Алтай, где тяжело заболел и умер
27 мая 2025, 14:10, ИА Амител
В Барнауле на центральной аллее Нагорного парка во вторник, 27 мая, открыли памятный знак на могиле Густава Менье – первого профессионального археолога на Алтае. Этот памятник считается объектом культурного наследия, но был разрушен почти век назад.
Французские ученые Густав Менье и Луи д’Эйхталь были первыми исследователями Алтая, имевшими Открытый лист – специальное разрешение на проведение археологических изысканий.
Менье в 1861 году посетил Россию и заехал на Алтай: побывал в Змеиногорске, окрестностях Локтевского завода, Николаевского и Чагырского рудников, был на Колыванской шлифовальной фабрике и Чарышском форпосте. По некоторым данным, заезжал в Бийск, в июле приехал в Барнаул, позже тяжело заболел и в 1862 году умер.
Похоронили ученого на Нагорном кладбище Барнаула. На могиле установили чугунный памятник, который уничтожили в 1931 году. В 1994-м могилу Густава Менье включили в Государственный реестр культурного наследия.
14:26:53 27-05-2025
Кто на наши недра позарится - тот в наших недрах и останется.
Шляются тут всякие "жё не манж па сис жур" - а потом даже памятника не найдут.
Много тут археологов бывало, от Батыя до Колчака - все в грунте по итогу, тихо и без вывесок.
14:53:18 27-05-2025
А кто эти скорбящие люди?
Кому должны быть благодарны потомки француза?
15:54:55 27-05-2025
Олег (14:53:18 27-05-2025) А кто эти скорбящие люди?Кому должны быть благодарны пот... Благодаря "французику" мы можем наблюдать многие вещи, которые произошли с нами много-много лет назад. Не путай государство с народом
17:54:29 28-05-2025
Олег (14:53:18 27-05-2025) А кто эти скорбящие люди?Кому должны быть благодарны пот... Неравнодушные общественники.
15:07:46 27-05-2025
И на открытии памятника с французской стороны никого не было?Кстати,во время 1-ой мировой один французик ручку киноаппарата крутил на Соборной площади (ныне площадь Свободы).
15:11:40 27-05-2025
Ну, пока это только памятный знак...
20:22:51 27-05-2025
А как ЖЕ найти и восстановить могилу Ивана Ползунова? Реально как диверсия какая-то.
09:14:10 28-05-2025
Как мы поняли из новостей восстановление памятника-могилы Менье та ещё задача. Хотя им в Нагорном парке вро₮де занимаются. Если только за деньги. Или по любви.
13:50:13 28-05-2025
отвратительная акция 5й колонны. этот археолог все что выкопал - упер своему Барону, все находки во Франции!! вы чему радуетесь-то??? что вы за народ странный? вы можете своих людей чтить а не вражин-охотников?
14:30:33 28-05-2025
памятники Ленину и Сталину мы, значит, убираем, а французишке, заглядывавшему в наши недра, совсем не с научным интересом, ставим. хотя, после позорной выходки с Манергемом, меня в этой стране, ничего больше не удивляет.
14:47:36 29-05-2025
4 (14:26:53 27-05-2025) Кто на наши недра позарится - тот в наших недрах и останется... Стыдно за Вас. До такой степени глупый и недобрый комментарий (к сожалению, он не один), что очень стыдно. Ну ведь всегда есть вариант просто промолчать, зачем поспешно высказываться? Комментарий больше говорит о Вас, чем об идее памятника. А главное, столько самоуверенности... Откуда? Надо бы разобраться в ситуации, книжек почитать, более сведущих в вопросе людей послушать, ну и просто постараться по-доброму на жизнь и людей посмотреть, а потом уже выносить суждения. Дизлайк.