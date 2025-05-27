В Барнауле восстановили разрушенный почти век назад памятник археологу Густаву Менье

Французский ученый в 1861 году исследовал Алтай, где тяжело заболел и умер

27 мая 2025, 14:10, ИА Амител

Памятник Густаву Менье открыли в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле на центральной аллее Нагорного парка во вторник, 27 мая, открыли памятный знак на могиле Густава Менье – первого профессионального археолога на Алтае. Этот памятник считается объектом культурного наследия, но был разрушен почти век назад.

Французские ученые Густав Менье и Луи д’Эйхталь были первыми исследователями Алтая, имевшими Открытый лист – специальное разрешение на проведение археологических изысканий.

Менье в 1861 году посетил Россию и заехал на Алтай: побывал в Змеиногорске, окрестностях Локтевского завода, Николаевского и Чагырского рудников, был на Колыванской шлифовальной фабрике и Чарышском форпосте. По некоторым данным, заезжал в Бийск, в июле приехал в Барнаул, позже тяжело заболел и в 1862 году умер.

Похоронили ученого на Нагорном кладбище Барнаула. На могиле установили чугунный памятник, который уничтожили в 1931 году. В 1994-м могилу Густава Менье включили в Государственный реестр культурного наследия.