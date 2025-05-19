Памятник погибшим от ран солдатам ВОВ хотят отремонтировать в Барнауле

На работы планируется потратить 4,3 млн рублей

19 мая 2025, 11:20, ИА Амител

Памятник воинам, умершим от ран в госпиталях Барнаула в годы ВОВ / Фото: 2GIS

Специализированная похоронная служба Барнаула ищет подрядчика, который отремонтирует памятник воинам, погибшим от ран, на Булыгинско-Кировском кладбище (ул. Чернышевского, 288). На работы заказчик готов потратить максимум 4,3 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Лот появился на портале 16 мая, заявки на него можно подавать до 23 мая, а итоги торгов подведут 27 мая. Контракт будет действовать с даты заключения до полного исполнения подрядчиком своих обязательств (а именно компания-победитель должна все сделать до 30 ноября 2025 года).

Отметим, что памятник является объектом культурного наследия регионального значения. Он установлен на Булыгинско-Кировском кладбище, так как там хоронили умерших от ран в госпиталях во время Великой Отечественной войны. В честь 30-летия Победы на месте захоронения бойцов соорудили мемориальный комплекс. Его частью является 12-метровая звезда, стела с фамилиями 460 захороненных солдат, а также трехметровый куб с барельефом "Медсестра и солдат" и посвящением "В память о защитниках Отечества". Также после войны на кладбище хоронили ветеранов ВОВ.

Напомним, что в 2025 году в Барнауле отремонтировали и Мемориал Славы. Там заменили плиточное покрытие, покрытие ступеней, гранитные лестничные марши, ограждения пандуса, бордюрный камень, провели текущий ремонт памятника воинам Алтайского края, погибшим в ВОВ, и так далее. Также мемориалы привели в порядок и в других городах Алтайского края.