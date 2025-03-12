В Барнауле восстановят архитектурный памятник царских времен
На реконструкцию уйдет около двух лет
12 марта 2025, 10:25, ИА Амител
В Барнауле восстановят памятник архитектуры XIX века на ул. Пушкина, 58. Реставрацию начнут в 2025 году. Согласно плану, она будет идти в течение двух лет. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на собственника здания – предпринимателя Юрия Фрица.
"Обследование показало, что здание вполне жизнеспособное. Да, оно ветхое, есть проблемы с коммуникациями, но все поправимо", – рассказал бизнесмен.
Его компания заканчивает работу над проектом, который весной передадут в Крайохранкультуру для экспертизы.
Со слов предпринимателя, начать реконструкцию планируют в новом строительном сезоне 2025 года. Если все процессы будут идти стабильно, то восстановление здания завершат через два года.
Напомним, 17 мая 2024 года архитектурный памятник на улице Пушкина, 58, продали на торгах. Его купила компания "Сибирьконтакт плюс" за 32,2 млн рублей. Что именно разместится в этом здании, пока неизвестно.
Здание на пересечении ул. Пушкина, 58, и проспекта Социалистического, 20, построили в начале XIX века (1807–1811 годы) как богадельню по поручению купца Пуртова. Его архитектором был Андрей Молчанов. Предназначалась богадельная для пожилых, немощных и больных горожан. Там они получали полное содержание.
Во время Первой мировой и Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь для солдат. После помещения занимали краевая поликлиника и Главное бюро медико-социальной экспертизы.
10:39:44 12-03-2025
Предприниматель Юрий Фриц молодец! Респект и уважуха! Господин Франк, продайте уже ему музей на Октября и развязку на Змеиногорском!
11:14:17 12-03-2025
отличная новость. вчера мимо на гпб ехал, думал вот бы хорошо, чтобы отремонтировали.
11:18:46 12-03-2025
Приятно, что в городе живут нормальные предприниматели, а не только "всеснесупостроюжелтозеленое".
13:36:29 12-03-2025
Колчаковский штаб здесь располагался с отделом контразведки штабом и предвариловкой
здание основательное
вот в нем бы и разместить художественный музей а в центре новое и уже аварийное здание снести и что нибудь другое построить более современное
14:23:56 12-03-2025
Что у нас с Краеведческим музеем?Кто его ремонтирует?Когда откроют экспозиции?
18:16:05 12-03-2025
Валентина Казанова (14:23:56 12-03-2025) Что у нас с Краеведческим музеем?Кто его ремонтирует?Когда о... Некогда музеи ремонтировать, парки нужно строить.