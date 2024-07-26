Мэрия Барнаула снова ищет подрядчика для понижения уровня грунтовых вод в центре

Найти подрядчика на закупку власти пытались в апреле и июне, но тогда попытка не увенчалась успехом

26 июля 2024, 11:40, Антон Дегтярев

Вид с крыши на Барнаул / Фото: amic.ru

Мэрия Барнаула в третий раз за год попытается найти подрядчика, который займется понижением уровня грунтовых вод в Барнауле. Максимальная цена лота – 5 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок. В апреле и в июне чиновники уже пытались найти компанию для работ. Тогда потенциальному исполнителю предлагали куда больше – около 12 млн рублей, однако заявку никто не подал.

Новый лот появился на портале 25 июля, откликнуться на него желающие смогут до 2 августа. Итоги подведут 6 августа.

Работы будут идти на участке, ограниченном Поперечным переулком, ул. Ипподромной, пер. Крайним, ул. Чернышевского, пер. Малым Прудским, ул. Партизанской, пер. Революционным, ул. Анатолия, пер. Ядринцева, ул. Левобережной, ул. Загородной и ул. Гоголя.

Район проведения работ / Фото: "Яндекс.Карты"

Компания-победитель будет перекачивать и отводить грунтовые воды по трубопроводам в Барнауле с последующим сбросом стоков в городской ливневый коллектор закрытого типа по переулку Малому Прудскому.

"Подрядчик обязан подавать (перекачивать) откачиваемые подземные грунтовые воды в закрытую сеть ливневой канализации через контрольный приемный смотровой колодец коллектора, расположенный на проезжей части дороги по переулку Малому Прудскому на выпуск коллектора сточных грунтовых вод в реку Барнаулку в районе остановки общественного транспорта "Алтайский завод агрегатов (АЗА)" по ул. Загородной", – сказано в закупке.

Работы будут считаться выполненными в случае, если на указанной территории не будет подтопления подземными грунтовыми водами зданий, сооружений и подвалов.

Подрядчику запрещается: подавать откачиваемые воды открытым способом в закрытую сеть ливневой канализации по переулку Малому Прудскому, сбрасывать в канализацию загрязненные производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды, а также сливать в ливневку по пер. Малому Прудскому производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие вредные вещества, кислоты, горючие примеси, токсичные смеси и так далее.

Работу подрядчик обязуется выполнить с даты заключения контракта до 1 декабря 2024 года включительно. Трудиться он должен ежедневно, включая рабочие, выходные и праздничные дни. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что в 2024 году мэрия Барнаула дважды пыталась найти подрядчика на отведение грунтовых вод на этом же участке: в апреле и в июне. Тогда за работу предлагали почти 12 млн рублей, однако заявку ни в первом, ни во втором случае никто не подал, и лоты были признаны несостоявшимися.