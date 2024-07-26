Мэрия Барнаула снова ищет подрядчика для понижения уровня грунтовых вод в центре
Найти подрядчика на закупку власти пытались в апреле и июне, но тогда попытка не увенчалась успехом
26 июля 2024, 11:40, Антон Дегтярев
Мэрия Барнаула в третий раз за год попытается найти подрядчика, который займется понижением уровня грунтовых вод в Барнауле. Максимальная цена лота – 5 млн рублей. Информация об этом есть на портале госзакупок. В апреле и в июне чиновники уже пытались найти компанию для работ. Тогда потенциальному исполнителю предлагали куда больше – около 12 млн рублей, однако заявку никто не подал.
Новый лот появился на портале 25 июля, откликнуться на него желающие смогут до 2 августа. Итоги подведут 6 августа.
Работы будут идти на участке, ограниченном Поперечным переулком, ул. Ипподромной, пер. Крайним, ул. Чернышевского, пер. Малым Прудским, ул. Партизанской, пер. Революционным, ул. Анатолия, пер. Ядринцева, ул. Левобережной, ул. Загородной и ул. Гоголя.
Компания-победитель будет перекачивать и отводить грунтовые воды по трубопроводам в Барнауле с последующим сбросом стоков в городской ливневый коллектор закрытого типа по переулку Малому Прудскому.
"Подрядчик обязан подавать (перекачивать) откачиваемые подземные грунтовые воды в закрытую сеть ливневой канализации через контрольный приемный смотровой колодец коллектора, расположенный на проезжей части дороги по переулку Малому Прудскому на выпуск коллектора сточных грунтовых вод в реку Барнаулку в районе остановки общественного транспорта "Алтайский завод агрегатов (АЗА)" по ул. Загородной", – сказано в закупке.
Работы будут считаться выполненными в случае, если на указанной территории не будет подтопления подземными грунтовыми водами зданий, сооружений и подвалов.
Подрядчику запрещается: подавать откачиваемые воды открытым способом в закрытую сеть ливневой канализации по переулку Малому Прудскому, сбрасывать в канализацию загрязненные производственные и хозяйственно-бытовые сточные воды, а также сливать в ливневку по пер. Малому Прудскому производственные сточные воды промышленных предприятий, содержащие вредные вещества, кислоты, горючие примеси, токсичные смеси и так далее.
Работу подрядчик обязуется выполнить с даты заключения контракта до 1 декабря 2024 года включительно. Трудиться он должен ежедневно, включая рабочие, выходные и праздничные дни. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года.
Напомним, что в 2024 году мэрия Барнаула дважды пыталась найти подрядчика на отведение грунтовых вод на этом же участке: в апреле и в июне. Тогда за работу предлагали почти 12 млн рублей, однако заявку ни в первом, ни во втором случае никто не подал, и лоты были признаны несостоявшимися.
11:44:12 26-07-2024
В апреле - июне было 12 млн, а сейчас 5млн. Куда 7 млн делись?
12:12:57 26-07-2024
RUSSKIY (11:44:12 26-07-2024) В апреле - июне было 12 млн, а сейчас 5млн. Куда 7 млн делис... В сентябре в минус уйдут- подрядчик ещё должен будет доплатить
14:21:16 26-07-2024
RUSSKIY (11:44:12 26-07-2024) В апреле - июне было 12 млн, а сейчас 5млн. Куда 7 млн делис... Ну так контракт до 31 декабря. Чем менье времени остается - тем дешевле, так как работать меньше надо
11:49:54 26-07-2024
Постановка задачи не верная с инженерной точки зрения.
Да, и куда дели 7 млн?
12:09:49 26-07-2024
Это называется профессиональная не пригодность соответствующей службы города)
12:11:27 26-07-2024
За 12 не нашли? За 5- точно найдут!!!
20:47:23 26-07-2024
ГадкийЯ (12:11:27 26-07-2024) За 12 не нашли? За 5- точно найдут!!!... Чтобы корова давала больше молока ее нужно меньше кормить и больше доить.
АК, колхозанский регион - всему-то вас учить надо.
13:01:44 26-07-2024
На поселке Южном на ул. Мусоргского в районе домов 9, 10, 13 десятки погребов в гаражах затопило грунтовыми водами. Чего не было с самого начала их строительства, с 1978 году, всегда сухими стояли. Причин возможно две: рядом была коммунальная авария, долгое время траншеи были заполнены горячей водой, месяцами там раскопано и медленно что-то делается. Вторая - в полукилометре строят много высотных домов, может быть передавили подземные водоносные слои и вода поперла туда где ее не было. Владельцы погребов жалуются, но толку ноль. Тем временем у некоторых вообще обвалились погреба и их полностью засыпали. У большинства воды в погребах 0,5-1-1,5 метра, засыпают частично ПГС и гравием, чтобы стены подпереть изнутри, чтобы не обваливались. У некоторых даже кирпичные стены выдавил мокрый грунт. В общем, рукотворная катастрофа, до которой нет никому дела.
13:12:29 26-07-2024
Гость (13:01:44 26-07-2024) На поселке Южном на ул. Мусоргского в районе домов 9, 10, 13... Так и климат меняется, если вы не заметили. Дожди такие и жара - почему бы не подняться УГВ?
13:25:36 26-07-2024
Гость (13:01:44 26-07-2024) На поселке Южном на ул. Мусоргского в районе домов 9, 10, 13... Кому какое дело до десятков погребов за десятки тысяч, когда на кону сотни квартир за десятки миллионов, которые ещё и в ипотеку можно продать за десятки процентов...
Государство - это аппарат, который защищает интересы имущих слоёв...
14:06:25 26-07-2024
RUSSKIY (13:25:36 26-07-2024) Кому какое дело до десятков погребов за десятки тысяч, когда... Там погреба внутри гаражей. Завалятся они, завалятся и гаражи, там не десятки тысяч, а ощутимо побольше. Но в целом вы правы.
13:11:00 26-07-2024
Дело то есть), решать некому, спецы в этой области кончились, запас прочности СССР иссяк)
16:06:36 26-07-2024
Мало бабла, ребята. Чтобы "подать грунтовые воды в закрытый колодец..." или как там они написали, нужно разработать и построить соответствующую инфраструктуру, подземную. А это многие десятки миллионов. Так что я не участвую.
16:36:07 26-07-2024
Гость (16:06:36 26-07-2024) Мало бабла, ребята. Чтобы "подать грунтовые воды в закрытый ... Проектирование и расчеты обойдется минимум лимонов 30...
19:13:10 26-07-2024
Очень прикольные критерии выполнения работ: "если на указанной территории не будет подтопления подземными грунтовыми водами зданий, сооружений и подвалов". А в течение какого времени - год, пять, десять лет? И как с оплатой контракта? Если по выполению работ заплатят, то какой смысл в этом требовании? А если будут ждать года хотя бы два-три, то кому такой контракт нужен?
21:44:28 26-07-2024
Вот простой вопрос. Деньги же не куда не тратили. Почему стоимость работы то не повышается. Тем более инфляция. Раз так надо. деньги же не тратили не куда и не списывали? Или я не прав? Короче где 7 миллионов?
21:54:49 26-07-2024
5 млн. рублей. Т.Е. Организация 6 месяцев должна работать за эти деньги. Примерно 900 тыс. рублей в месяц без праздников и выходных. Причем использовать свое оборудование. Причем с этой суммы нужно еще заплатить налоги. Все верно? Может кто принимает такие решения два было по математике или не понимают, что даже за сумму в 5 раз больше ни одна нормальная организация не согласится не то работать, а даже заявку подать.
04:37:53 31-07-2024
Главное создать видимость, что пытаются решить проблему! Отчитаться или таким образом отвести от себя ответственность в случае чего! Откуда цифра 12млн? Им какой-то институт или компетентная организация посчитали объем притока грунтовых вод, осадки в виде дождя и снега, необходимое оборудование и сопутствующие материалы, ФОТ? Оплатить, если не будет подтоплений). За эти деньги можно создать видимость и выставить счёт с актом выполненных работ, чтобы все были довольны, кроме горожан!