В Барнауле возле ТРЦ "Праздничный" сбили ребенка на самокате
На месте работали сотрудники скорой помощи
26 июня 2024, 19:58, ИА Амител
Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Возле ТРЦ "Праздничный", на пересечении улиц Балтийская и Лазурная в Барнауле, сбили ребенка на самокате. Об этом amic.ru сообщил очевидец.
По словам свидетеля происшествия, пострадавший выжил. На месте работали сотрудники скорой помощи. Подробности инцидента выясняются.
Напомним, что 19 июня в Барнауле 60-летний водитель сбил двух 11-летних девочек на Юрина. Дети получили травмы различной тяжести и были доставлены в больницу. Полицейские проводят проверку.
20:55:41 26-06-2024
если сбили на тротуаре один вопрос, если сбили на ПП, то уроком должно быть
07:44:35 27-06-2024
Гость (20:55:41 26-06-2024) если сбили на тротуаре один вопрос, если сбили на ПП, то уро... Тоже заметил. Подозрительно не уточнили где и как
23:33:37 26-06-2024
Это только начало, их уже начали сбивать, пусть спасибо скажут что не летально.
увы до дебилов не дойдет как гоняли на своих сим так и будут гонять.
только инвалидность им и параллич ниже пояса
14:02:44 27-06-2024
вчера видела малолетнего дебила на самокате в Магните.
в Магните, Карл! он просто катался по магазину.
с мамашей был, кстати.
я ей сделала замечание, а она глаза свои бесстыжие выпучила и так ничего и не поняла.
пс. ребеночек лет 12-ти, с меня ростом и комплекцией.
14:32:01 27-06-2024
Элен без ребят (14:02:44 27-06-2024) вчера видела малолетнего дебила на самокате в Магните. в... А какие у тебя размеры? Рост 1,5 метра, а габариты такие, что легче перепрыгнуть чем объехать?))
14:59:37 27-06-2024
Гость (14:32:01 27-06-2024) А какие у тебя размеры? Рост 1,5 метра, а габариты такие, чт... а ты с какой целью интересуешься?
15:17:36 27-06-2024
Элен без ребят (14:59:37 27-06-2024) а ты с какой целью интересуешься? ... Жениться я на тебе точно не буду. Ты своих ребят и так куда то спрятала...