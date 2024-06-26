В Барнауле возле ТРЦ "Праздничный" сбили ребенка на самокате

На месте работали сотрудники скорой помощи

26 июня 2024, 19:58, ИА Амител

Автомобиль скорой помощи / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Возле ТРЦ "Праздничный", на пересечении улиц Балтийская и Лазурная в Барнауле, сбили ребенка на самокате. Об этом amic.ru сообщил очевидец.

По словам свидетеля происшествия, пострадавший выжил. На месте работали сотрудники скорой помощи. Подробности инцидента выясняются.

Напомним, что 19 июня в Барнауле 60-летний водитель сбил двух 11-летних девочек на Юрина. Дети получили травмы различной тяжести и были доставлены в больницу. Полицейские проводят проверку.