Памятные мероприятия прошли на площади Победы и Ленинградской аллее

27 января 2025, 12:45, ИА Амител

В Барнауле возложили цветы в День полного освобождения Ленинграда от блокады / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула, Екатерина Смолихина / amic.ru

27 января, в день снятия блокады Ленинграда, Барнаул почтил память героев. На площади Победы, где хранится земля из 13 городов-героев, в том числе из Ленинграда, и на Ленинградской аллее, где установлен Памятный знак воинам-сибирякам, участникам прорыва блокады Ленинграда, прошли памятные мероприятия.

Жители города, ветераны, представители власти и общественных организаций возложили цветы, отдавая дань памяти защитникам. Вместе мы храним память о тех страшных событиях и чтим подвиг наших предков.