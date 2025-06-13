В Барнауле возобновили движение по площади Сахарова

Проезд открыли по проспекту Социалистическому и улице Мерзликина

13 июня 2025, 11:25, ИА Амител

Светофор / Фото: amjad saleh / unsplash.com

Движение по площади Сахарова возобновили в Барнауле. Об этом сообщили в администрации города.

Как уточнили в мэрии, в центре краевой столицы завершились праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня России. Движение транспорта вновь открыто по проспекту Социалистическому (от улицы Молодежной до улицы Димитрова) и улице Мерзликина.

Напомним, ограничения на двух участках в центре города ввели 11 июня в 08:00. 12 июня, в День России, площадь Сахарова стала точкой притяжения горожан. Как отметили торжество жители краевой столицы – смотрите в фоторепортаже amic.ru.