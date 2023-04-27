В Барнауле возобновили строительство дороги по улице 65 лет Победы

Все работы должны быть завершены до 1 июня

27 апреля 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле возобновили строительство дороги на улице 65 лет Победы, сообщили в мэрии.

Работы ведутся с прошлого года на участке от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семёнова. Здесь уже проложили ливнёвку, сделали основание дороги и уложили нижний слой асфальта, а также установили освещение.

Сейчас подрядчик укладывает следующие слои асфальта. Вдобавок построит тротуары, заездные карманы, парковки, благоустроит территорию и поставит светофоры на перекрёстке с Энтузиастов.

Все работы будут завершены до 1 июня.