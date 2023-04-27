В Барнауле возобновили строительство дороги по улице 65 лет Победы
Все работы должны быть завершены до 1 июня
27 апреля 2023, 10:45, ИА Амител
Фото: barnaul.org
В Барнауле возобновили строительство дороги на улице 65 лет Победы, сообщили в мэрии.
Работы ведутся с прошлого года на участке от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семёнова. Здесь уже проложили ливнёвку, сделали основание дороги и уложили нижний слой асфальта, а также установили освещение.
Сейчас подрядчик укладывает следующие слои асфальта. Вдобавок построит тротуары, заездные карманы, парковки, благоустроит территорию и поставит светофоры на перекрёстке с Энтузиастов.
Все работы будут завершены до 1 июня.
12:06:00 27-04-2023
Если есть ливневая канализация, должны быть и ливнеприемные колодцы, а их нет
12:09:59 27-04-2023
Гость (12:06:00 27-04-2023) Если есть ливневая канализация, должны быть и ливнеприемные ... Значит ливневки нет)))