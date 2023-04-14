Почему барнаульские дороги после зимы 2023 года сохранились хуже обычного?

Сфотографировали, как выглядят дороги Барнаула после зимы 2023 года

14 апреля 2023, 09:01, ИА Амител

Яма на дороге на Павловском тракте в Барнауле после зимы / Фото: Екатерина Смолихина

Ежегодно с приходом весны на дорогах Барнаула появляются новые ямы и трещины. Но в этом году, жалуются жители, состояние дорог – худшее за последние несколько лет. Об этом же говорит и замглавы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Он назвал состояние дорог в Барнауле удовлетворительным, но отметил, что зима 2022-2023 нанесла больший урон дорожному покрытию, чем в прошлом году, и в городе есть "локальные разрушения дорожного покрытия". Причём эксперты отмечают, что сильнее всего "разрушились" те дороги, которые были отремонтированы давно. Корреспонденты amic.ru прогулялись по магистралям Барнаула и сфотографировали их состояние.

Как выглядят дороги в Барнауле?

Самые коварные ямы поджидают автомобилистов около канализационных люков или ливневых канализаций. Именно здесь, жалуются автовладельцы, больше всего провалов и трещин.

В первую очередь минувшая зима подпортила те дороги, которые были отремонтированы несколько лет назад, сообщил amic.ru заместитель заведующего кафедрой "Организация и безопасность дорожного движения" АлтГТУ Сергей Павлов. Впрочем, по его словам, ситуация в городе не критическая. И вскоре станет лучше.

Разрушение дороги на ул. Молодёжной / Фото: Екатерина Смолихина

Дорога на Комсомольском проспекте / Фото: Екатерина Смолихина

Дорога на ул. Партизанской / Фото: Екатерина Смолихина

Разрушение дороги на ул. Молодёжной / Фото: Екатерина Смолихина

Яма на Комсомольском проспекте / Фото: Екатерина Смолихина

Ямы у ливневой канализации на ул. Партизанской / Фото: Екатерина Смолихина

Яма на ул. Молодёжной / Фото: Екатерина Смолихина

Яма на ул. Советской / Фото: Екатерина Смолихина

Трещины на дороге на ул. Партизанской / Фото: Екатерина Смолихина

Разрушение дороги на Комсомольском проспекте / Фото: Екатерина Смолихина

Яма на ул. Партизанской / Фото: Екатерина Смолихина

Яма на ул. Сиреневой / Фото: Екатерина Смолихина

Яма около люка на ул. Молодёжной / Фото: Екатерина Смолихина

Дорога на пересечении улиц Сиреневой и Балтийской / Фото: amic.ru

Трещина на дороге на Павловском тракте / Фото: amic.ru

Яма и трещина на дороге на Павловском тракте / Фото: amic.ru

Дорога на Павловском тракте / Фото: amic.ru































Состояние дорог в Барнауле после зимы / Фото: Екатерина Смолихина

"Дороги, которые были отремонтированы пять лет назад, становятся хуже. А те трассы, которые делали год-два назад, сейчас в хорошем состоянии. По сравнению с прошлым годом стало, может, чуть похуже на некоторых улицах, но чтобы сказать точно – надо проводить исследования. Некоторые улицы начнут ремонтировать, как просохнут дороги. Через месяц, я думаю, ситуация в городе улучшится", – сказал Сергей Павлов.

Антон Шеломенцев пояснил, что сейчас специальная комиссия проводит проверки всей сети барнаульских дорог. Осмотрят даже те участки, которые не находятся на гарантии.

Ряд недостатков эксперты во время проверок уже выявили, но всё же на данном этапе конкретные выводы о состоянии дорог в городе делать ещё рано, считает глава регисполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

"Зима была сложная, были резкие перепады температуры, что очень неблагоприятно сказывается на асфальтобетонном покрытии. Резко таял снег и лёд, были сильные холода, всё это приводит к дефектам. И основная проблема, которая у нас всегда была, – это люки. Вокруг них у нас, как правило, беда. Небольшие разрушения превращаются в серьёзные проблемы. Также там, где перекапывали асфальт и потом восстанавливали его, есть некоторые недостатки", – сказал общественник.

Впрочем, по мнению Войтюка, однозначно сказать, что ситуация хуже прошлогодней, нельзя.

Вся дорога в ямах на Малом Павловском тракте / Фото: Екатерина Смолихина

Как идут проверки?

В начале апреля эксперты начали обследовать дороги, отремонтированные по нацпроекту "БКД". Проверки будут идти месяц, для обследований сформировали две рабочие бригады.

В экспертизах участвуют подрядчики, представители "Алтайавтодора", Упрдор "Алтай", специализированной организации "Стандарт", Общероссийского народного фронта, специалисты профильного комитета мэрии и депутаты Барнаульской городской Думы.

Известно, что комиссия уже осмотрела улицы Мамонтова, Аванесова, Сиреневую, Антона Петрова, малый Павловский тракт, проезд Северный Власихинский, Змеиногорский тракт и другие. Всего на гарантии подрядчиков сейчас находится более 140 километров дорог.

Выявленные дефекты и замечания подрядчики должны устранить до 1 июня. Некоторые компании уже начали ремонт, сообщает пресс-служба мэрии.

Яма на дороге на ул. Партизанская в Барнауле/ Фото: Екатерина Смолихина

Какие дороги будут ремонтировать в Барнауле?

В 2023 году по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в Барнауле отремонтируют 13 участков дорог общей протяжённостью более 29 километров (в этот список входит и строительство новой дороги по ул. 65 лет Победы – от улицы Сергея Семёнова до Павловского тракта). На все работы потратят более 916 млн рублей. Антон Шеломенцев рассказал "Толку", что подрядчики на эти работы определятся уже 20 апреля.

Кроме того, во всех районах города будут чинить дороги, тротуары, колодцы, остановки, подходы к пешеходным переходам, уложат искусственные неровности. Площадь работ составит более 56 тысяч квадратных метров. На эти цели мэрия выделила 67,7 млн рублей.

А ещё 50 млн рублей администрация города потратит на ремонт сельских и межпоселковых дорог. Всего в порядок приведут около 20 улиц, рассказал Шеломенцев. Ремонт завершится к 1 октября.