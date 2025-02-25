В Барнауле впервые выступит яркий и эпатажный Коста Лакоста

Сольную карьеру известный поп-исполнитель начал в 2018 году

25 февраля 2025, 18:40, ИА Амител

В Барнауле 27 апреля 2025 года в клубе-ресторане "Фараон" впервые с большим сольным концертом выступит поп-исполнитель Коста Лакоста (Константин Бондаренко).

"Треки эпатажного и яркого Коста Лакоста "По-другому", "Весна", "Поневоле" и "Алые водопады" покорили наши музыкальные сердца", – отметили организаторы.

Константин Бондаренко начал карьеру как участник группы "Черное Кино". В 2018 году переключился на сольную карьеру, первый сингл вышел в коллаборации с репером Элджеем (трек Sosedi в декабре 2018 года). В феврале 2019 года выпустил сольный сингл Cosa Nostra, в ноябре 2021 года вместе с Лолитой исполнил песню "По-другому". Появлялся в модных журналах Harper's BAZAAR Kazakhstan, ELLE Girl Russia и Marie Claire. В 2021 году начал гастролировать по России и записывать дебютный альбом.