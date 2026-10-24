Общественный транспорт разворачивается через станцию "Депо № 1"

24 октября 2026, 14:45, ИА Амител

В Барнауле из‑за повреждения контактной сети временно скорректирована схема движения трамваев № 1, 5 и 7, сообщает МУП "Горэлектротранс" Барнаула.

Причиной инцидента стал проезд негабаритного груза: повреждение зафиксировано на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова. Из-за этого опасно накренилась опора ЛЭП, писал amic.ru.

Сейчас трамваи указанных маршрутов следуют по измененному пути — они разворачиваются через станцию "Депо № 1".

На месте работает аварийная бригада МУП "Горэлектротранс", специалисты ведут восстановительные работы.