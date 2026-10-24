В Барнауле временно изменили маршруты трамваев из-за опасной опоры ЛЭП
Общественный транспорт разворачивается через станцию "Депо № 1"
24 октября 2026, 14:45, ИА Амител
В Барнауле из‑за повреждения контактной сети временно скорректирована схема движения трамваев № 1, 5 и 7, сообщает МУП "Горэлектротранс" Барнаула.
Причиной инцидента стал проезд негабаритного груза: повреждение зафиксировано на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Ползунова. Из-за этого опасно накренилась опора ЛЭП, писал amic.ru.
Сейчас трамваи указанных маршрутов следуют по измененному пути — они разворачиваются через станцию "Депо № 1".
На месте работает аварийная бригада МУП "Горэлектротранс", специалисты ведут восстановительные работы.
17:48:45 24-10-2026
Видел эту опору сегодня где-то около 13.00 и никого из ремонтников рядом, провода оборванные свисают на дорогу, рельсы. Видимо, сломалась от пережитого. А по факту - бардак.
19:24:44 24-10-2026
Только это не опора ЛЭП, а хозяйство связистов.
07:05:32 25-10-2026
Марка ждут