НОВОСТИТранспорт

В Барнауле временно изменится движение автобусов № 78

Маршрут изменится вечером 27 апреля

27 апреля 2024, 12:32, ИА Амител

Автобус № 78 / Фото: vk.com/transport_brn
Автобус № 78 / Фото: vk.com/transport_brn

В Барнауле временно изменится движение автобусов маршрута № 78 в связи с проведением компанией СГК работ по благоустройству проезжей части и пешеходных частей на проспекте Комсомольском, сообщает мэрия.

"Движение по нему будет перекрыто в районе пересечения с улицей Партизанской сегодня с 20:00 часов до 08:00 28.04.2024", – предупредили в мэрии.

Движение будет организовано по следующей схеме: проспект Ленина – улица Чкалова – проспект Комсомольский – далее по маршруту. В обратном направлении будет так же по указанным улицам.

Барнаульцев попросили проявлять внимательность и заранее выбирать маршруты объезда.

Автобус № 76 / Фото: сообщество

В Барнауле автобусы № 76 начнут ходить по прежнему маршруту с 27 апреля

Автобусы по измененной схеме в тестовом режиме ходили с 10 февраля
НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт

Комментарии 5

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Гость

13:00:49 27-04-2024

Где это вы видели 78й после 20:00? Так что ничего не изменится, зря представитель мерии щёки раздувает, "заботясь" о пассажирах.

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Гость

14:35:07 27-04-2024

Гость (13:00:49 27-04-2024) Где это вы видели 78й после 20:00? Так что ничего не изменит... Рейтинг себе рисует!

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Лариса

08:31:15 28-04-2024

10 автобус скоро появится на улицах города?

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Елена

08:31:48 28-04-2024

Когда будет автобус 10. Обещали в конце апреля?

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Елена

08:32:17 28-04-2024

Когда будет автобус 10. Обещали в конце апреля?

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