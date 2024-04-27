В Барнауле временно изменится движение автобусов № 78
Маршрут изменится вечером 27 апреля
27 апреля 2024, 12:32, ИА Амител
Автобус № 78 / Фото: vk.com/transport_brn
В Барнауле временно изменится движение автобусов маршрута № 78 в связи с проведением компанией СГК работ по благоустройству проезжей части и пешеходных частей на проспекте Комсомольском, сообщает мэрия.
"Движение по нему будет перекрыто в районе пересечения с улицей Партизанской сегодня с 20:00 часов до 08:00 28.04.2024", – предупредили в мэрии.
Движение будет организовано по следующей схеме: проспект Ленина – улица Чкалова – проспект Комсомольский – далее по маршруту. В обратном направлении будет так же по указанным улицам.
Барнаульцев попросили проявлять внимательность и заранее выбирать маршруты объезда.
13:00:49 27-04-2024
Где это вы видели 78й после 20:00? Так что ничего не изменится, зря представитель мерии щёки раздувает, "заботясь" о пассажирах.
14:35:07 27-04-2024
Гость (13:00:49 27-04-2024) Где это вы видели 78й после 20:00? Так что ничего не изменит... Рейтинг себе рисует!
08:31:15 28-04-2024
10 автобус скоро появится на улицах города?
08:31:48 28-04-2024
Когда будет автобус 10. Обещали в конце апреля?
08:32:17 28-04-2024
Когда будет автобус 10. Обещали в конце апреля?