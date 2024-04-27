В Барнауле временно изменится движение автобусов № 78

Маршрут изменится вечером 27 апреля

27 апреля 2024, 12:32, ИА Амител

Автобус № 78 / Фото: vk.com/transport_brn

В Барнауле временно изменится движение автобусов маршрута № 78 в связи с проведением компанией СГК работ по благоустройству проезжей части и пешеходных частей на проспекте Комсомольском, сообщает мэрия.

"Движение по нему будет перекрыто в районе пересечения с улицей Партизанской сегодня с 20:00 часов до 08:00 28.04.2024", – предупредили в мэрии.

Движение будет организовано по следующей схеме: проспект Ленина – улица Чкалова – проспект Комсомольский – далее по маршруту. В обратном направлении будет так же по указанным улицам.

Барнаульцев попросили проявлять внимательность и заранее выбирать маршруты объезда.