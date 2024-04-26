В Барнауле автобусы № 76 начнут ходить по прежнему маршруту с 27 апреля

Автобусы по измененной схеме в тестовом режиме ходили с 10 февраля

26 апреля 2024, 15:10, ИА Амител

Автобус № 76 / Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

В Барнауле с 27 апреля движение автобусного маршрута № 76 будет восстановлено по прежней схеме, сообщает мэрия.

Напомним, маршрут меняли с целью улучшения транспортного обслуживания населения. Автобусы с 10 февраля в тестовом режиме ходили по измененной схеме: Павловский тракт, улица Георгиева, улица 50 лет СССР, улица Сухэ-Батора, улица Малахова, далее – по маршруту. Судя по всему, прежняя схема оказалось лучше.

Как будет ездить автобус с 27 апреля

Прежняя схема: 2-й Балтийский проезд, Северный Власихинский проезд, улица Сергея Ускова, улица Взлетная, улица Попова, Павловский тракт, улица Малахова, улица Эмилии Алексеевой, улица 1-я Западная, улица Германа Титова, проспект Ленина, проспект Калинина, улица П.С. Кулагина.

В обратном направлении: улица П.С. Кулагина, проспект Калинина, проспект Ленина, улица Германа Титова, улица Малахова, Павловский тракт, улица Попова, улица Взлетная, улица Сергея Ускова, Северный Власихинский проезд, 2-й Балтийский проезд.