В Барнауле автобусы № 76 начнут ходить по прежнему маршруту с 27 апреля
Автобусы по измененной схеме в тестовом режиме ходили с 10 февраля
26 апреля 2024, 15:10, ИА Амител
В Барнауле с 27 апреля движение автобусного маршрута № 76 будет восстановлено по прежней схеме, сообщает мэрия.
Напомним, маршрут меняли с целью улучшения транспортного обслуживания населения. Автобусы с 10 февраля в тестовом режиме ходили по измененной схеме: Павловский тракт, улица Георгиева, улица 50 лет СССР, улица Сухэ-Батора, улица Малахова, далее – по маршруту. Судя по всему, прежняя схема оказалось лучше.
Как будет ездить автобус с 27 апреля
Прежняя схема: 2-й Балтийский проезд, Северный Власихинский проезд, улица Сергея Ускова, улица Взлетная, улица Попова, Павловский тракт, улица Малахова, улица Эмилии Алексеевой, улица 1-я Западная, улица Германа Титова, проспект Ленина, проспект Калинина, улица П.С. Кулагина.
В обратном направлении: улица П.С. Кулагина, проспект Калинина, проспект Ленина, улица Германа Титова, улица Малахова, Павловский тракт, улица Попова, улица Взлетная, улица Сергея Ускова, Северный Власихинский проезд, 2-й Балтийский проезд.
15:12:38 26-04-2024
нормаль он по сулиме ходил - оставьте!
16:14:05 26-04-2024
Хорошо, что вернули назад. Нам с Эмильки вообще не на чем ехать до Павловского тракта-Взлетная. В одну сторону 10 трамвай, обратно даже его нет. Итак приходилось ехать на 76 до Аяса на Павлике-Малахова, дальше идти пешком до Взлетной, так еще 76 убрали от нас. Вообще треш. С трамваями всю зиму была беда, прыгали толпой с одного транспорта в другой, порой с 2 пересадками, а ехать то всего по прямой по Малахова. Итак полно транспорта, который поворачивает с Малахова на Сулиму на Сухэ-Батора. Спасибо, что вернули нам 76 маршрут. В идеале бы его дальше продлили бы по Малахова до Балтийской и т.д.
07:55:19 27-04-2024
Житель (16:14:05 26-04-2024) Хорошо, что вернули назад. Нам с Эмильки вообще не на чем ех... Мне нужно маршрут на дачу, чтобы к домику и с заездом в магазин.
13:20:12 27-04-2024
Гость (07:55:19 27-04-2024) Мне нужно маршрут на дачу, чтобы к домику и с заездом в мага... Купи метлу
10:54:48 27-04-2024
Житель (16:14:05 26-04-2024) Хорошо, что вернули назад. Нам с Эмильки вообще не на чем ех...
Вообще-то он еще двадцать лет назад ходил через Сулиму, это года три-четыре как его решили пустить по Павлику до Малахова. Очень неудобно стало. И вообще пора этот маршрут оборудовать полноценными автобусами. Маршрут продлевают, а вместимость не увеличивают. Он битком едет, не останавливаясь.
18:40:59 26-04-2024
Ещё бы водил 76-го отучить курить, не выходя из автобуса, на конечной у Темпа
20:10:28 26-04-2024
Верните маршрут на место , как ходил он на конечную на ул. Шумакова - хватит экспериментов с транспортом!!!!!!!
06:31:25 27-04-2024
Обещанный 10 автобус когда будет ходить?
09:20:23 27-04-2024
Ни хрена нету и это пытаются размазать 🤣. Да просто уберите вообще общественный чем так издеваться...