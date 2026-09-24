В Барнауле временно ограничат проезд у Старого моста 24 сентября

Автомобилистов призвали заранее выбирать альтернативные маршруты

24 сентября 2026, 09:48, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле 24 сентября временно ограничат движение транспорта на подъезде к Старому мосту. Ограничение связано с монтажом элемента ограничительной рамки, сообщили в администрации города.

Работы проведут в районе здания № 26 на улице Парфенова. Проезд на участке будет ограничен с 22:00 до 24:00.

Автомобилистов призвали заранее выбирать альтернативные маршруты, соблюдать требования правил дорожного движения и указания сотрудников Госавтоинспекции, а также быть внимательными при проезде этого участка.