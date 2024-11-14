В Барнауле временно отключат наружное освещение на улице Антона Петрова
Ограничение продлится два дня
14 ноября 2024, 13:21, ИА Амител
Уличное освещение / Фото: unsplash.com / Kim R-K
В Барнауле временно отключат линию наружного освещения на улице Антона Петрова, сообщили в мэрии.
Света не будет на нечетной стороне улицы от остановки "Трактовая" до улицы Малахова с 14 по 15 ноября включительно.
Причина – работы на линии наружного освещения.
Водителей просят соблюдать требования разметки и дорожных знаков, а также быть крайне осторожными на этом участке.
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