В Барнауле временно отключат наружное освещение на улице Антона Петрова

Ограничение продлится два дня

14 ноября 2024, 13:21, ИА Амител

Уличное освещение / Фото: unsplash.com / Kim R-K

В Барнауле временно отключат линию наружного освещения на улице Антона Петрова, сообщили в мэрии.

Света не будет на нечетной стороне улицы от остановки "Трактовая" до улицы Малахова с 14 по 15 ноября включительно.

Причина – работы на линии наружного освещения.

Водителей просят соблюдать требования разметки и дорожных знаков, а также быть крайне осторожными на этом участке.