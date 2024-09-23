В Барнауле временно отключат наружное освещение на улице Сухэ-Батора

Ограничение продлится десять дней

23 сентября 2024, 16:45, ИА Амител

Уличное освещение / Фото: unsplash.com

В Барнауле отключат линию наружного освещения на улице Сухэ-Батора, сообщили в мэрии.

Света не будет с 25 сентября по 5 октября на участке от улицы Панфиловцев до здания № 37 по улице Сухэ-Батора.

Причина – строительные работы в районе будущего многоквартирного дома по ул. Сухэ-Батора, 39.

Водителей просят соблюдать требования дорожных знаков и разметки, а также быть крайне осторожными у пешеходных переходов.