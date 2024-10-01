В Барнауле временно отключат несколько светофоров на Змеиногорском тракте

Водителей и пешеходов просят быть внимательными

01 октября 2024, 10:05, ИА Амител

Красный сигнал светофора / Фото: unsplash.com

В Барнауле в связи с проведением плановых работ по замене светофорного оборудования 1 октября отключат светофоры на Змеиногорском тракте, сообщает мэрия.

Электронные регулировщики не буду работать на следующих участках:

Змеиногорский тракт (телецентр) с 09:30 до 10:30;

Змеиногорский тракт (остановка "Больница РТП") с 10:30 до 12:00;

Змеиногорский тракт (остановка "Санаторий Обь") с 10:30 до 12:00.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать требования дорожных знаков и правил дорожного движения.