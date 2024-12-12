В Барнауле временно отключили несколько светофоров
Ограничения связаны с плановыми работами на электросетях
12 декабря 2024, 09:30, ИА Амител
Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru
Светофоры временно отключили на некоторых участках дорожной сети Барнаула. Об этом сообщили в мэрии.
Устройства не будут работать с 09:30 до 10:30 из-за плановых работ на электросетях. Отключения затронут следующие адреса:
- Павловский тракт – ул. Попова;
- Павловский тракт, 156 (гипермаркет "Лента");
- ул. Попова – ул. 280-летия Барнаула.
"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования сотрудников Госавтоинспекции, дорожных знаков и правил дорожного движения", – заключили в мэрии.
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