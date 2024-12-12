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В Барнауле временно отключили несколько светофоров

Ограничения связаны с плановыми работами на электросетях

12 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru
Светофор в Барнауле / Фото: amic.ru

Светофоры временно отключили на некоторых участках дорожной сети Барнаула. Об этом сообщили в мэрии.

Устройства не будут работать с 09:30 до 10:30 из-за плановых работ на электросетях. Отключения затронут следующие адреса:

  • Павловский тракт – ул. Попова;
  • Павловский тракт, 156 (гипермаркет "Лента");
  • ул. Попова – ул. 280-летия Барнаула.   

"Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках улично-дорожной сети, соблюдать требования сотрудников Госавтоинспекции, дорожных знаков и правил дорожного движения", – заключили в мэрии.

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