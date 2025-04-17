В Барнауле временно перекроют движение по одной полосе на улице Аносова

Ограничения будут действовать с 17 по 30 апреля

17 апреля 2025, 08:45, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com

17 апреля в Барнауле перекроют движение по одной полосе на улице Аносова. Это связано со строительством водопроводной сети, сообщили в мэрии.

В рамках первого этапа – реконструкции водопроводных сетей – проезд ограничат в районе зданий по ул. Аносова, 2 и 2а.

Запрет на движение транспорта будет действовать с 17 по 30 апреля.

При проезде указанного участка водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД. Также участникам дорожного движения рекомендуют заранее выбирать маршруты объезда.

Напомним, 17 апреля на алтайских трассах перекроют движение для гражданского транспорта в связи с проездом воинских колонн. С 13:00 до 14:00 проезд ограничат по маршруту Налобиха – Р-256 "Чуйский тракт" – Троицкое. Водителей призывают отнестись к затрудненной дорожной обстановке с пониманием. Инициатор может изменить маршрут и время сопровождения.