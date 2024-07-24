В Барнауле временно перенесут одну из остановок на Красноармейском проспекте
На участке ведут работы на инженерных сетях
24 июля 2024, 11:15, ИА Амител
В Барнауле временно перенесут автобусную остановку "Аграрный университет" на нечетной стороне Красноармейского проспекта.
Сейчас она расположена у дома № 97, новая локация – у здания № 101.
Как сообщает мэрия, причина нововведения – ремонтные работы на инженерных сетях. Горожан просят быть внимательными.
Вечером 22 июля движение по четной стороне проспекта перекрыли. Сейчас там проходит второй этап реконструкции канализационного коллектора.
12:08:13 24-07-2024
Вангую 99,99% народа будут люто тупить "А где остановка?" точно так-же, как это было недавно на Строителей, когда упавший балкон ремонтировали. Бараны даже на указатели не смотрели, а если смотрели то не читали, а если читали то не понимали. Туда-сюда в панике бегали, не догадываясь пройти по нарисованным стрелочкам на 50 метров дальше.