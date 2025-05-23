В Барнауле второй месяц сносят дом с 150-летней историей. Фото

Здание на Никитина, 146, подрядчик должен был снести до конца апреля

23 мая 2025, 06:15, ИА Амител

Снос дома на Никитина, 146 / Фото: amic.ru

В Барнауле на улице Никитина, 146, продолжается демонтаж двухэтажного дома, построенного в 1870 году. Здание до 2021 года оставалось жилым, в нем находилось восемь квартир, в которых проживало 29 человек. В 2022 году дом признали аварийным, жильцов расселили.

Подрядчик, определенный по результатам торгов, должен был снести объект до 30 апреля. Однако к концу мая работы все еще не завершены: на участке лежат остатки конструкций, включая части первого этажа. Стоимость демонтажа составила 646 тыс. рублей – при начальной цене контракта 1,8 млн.

Дом не имел статуса объекта культурного наследия. Исторически здесь располагалась артель пимокатов, а владельцами здания были известные барнаульские предприниматели: сначала – Иван Смердин и позднее – Лонкин.