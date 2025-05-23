В Барнауле второй месяц сносят дом с 150-летней историей. Фото
Здание на Никитина, 146, подрядчик должен был снести до конца апреля
23 мая 2025, 06:15, ИА Амител
В Барнауле на улице Никитина, 146, продолжается демонтаж двухэтажного дома, построенного в 1870 году. Здание до 2021 года оставалось жилым, в нем находилось восемь квартир, в которых проживало 29 человек. В 2022 году дом признали аварийным, жильцов расселили.
Подрядчик, определенный по результатам торгов, должен был снести объект до 30 апреля. Однако к концу мая работы все еще не завершены: на участке лежат остатки конструкций, включая части первого этажа. Стоимость демонтажа составила 646 тыс. рублей – при начальной цене контракта 1,8 млн.
Дом не имел статуса объекта культурного наследия. Исторически здесь располагалась артель пимокатов, а владельцами здания были известные барнаульские предприниматели: сначала – Иван Смердин и позднее – Лонкин.
06:42:25 23-05-2025
Исторически здесь располагалась артель пимокатов - маловато для 150-летней истории.
07:06:06 23-05-2025
откуда шлакоблоки 150 лет назад?
07:46:06 23-05-2025
на фото (07:06:06 23-05-2025) откуда шлакоблоки 150 лет назад?... раньше из шлака дома строили, с цементом мешали и заливали
07:13:40 23-05-2025
Сопротивляется дом.
07:30:18 23-05-2025
"Нормально" ломают... Чуть трубу газовую не порвали...
08:38:23 23-05-2025
Гость (07:30:18 23-05-2025) "Нормально" ломают... Чуть трубу газовую не порвали...... этонемы...
11:26:46 23-05-2025
Гость (07:30:18 23-05-2025) "Нормально" ломают... Чуть трубу газовую не порвали...... Там газа всё равно нет. Провели по "президентскому указу" для галочки средства освоить... Всё равно никто не подключается.
12:10:31 23-05-2025
russkiy (11:26:46 23-05-2025) Там газа всё равно нет. Провели по "президентскому указу" дл... Газ проводил жители за свой счет. От государства ни копейки. Кто хотел подключился.
09:36:13 23-05-2025
Ну разрешили бы растаскивать материал местному населению, кто кирпич бы забрал кто палки на дрова, дело бы пошло быстрее.
10:03:20 23-05-2025
Вот как раньше строили - на совесть. А теперь постройки 50-х и 60-х годов сами рушатся. Весь Поток уже сгнил, сносить приходится.
11:24:52 23-05-2025
Гость (10:03:20 23-05-2025) Вот как раньше строили - на совесть. А теперь постройки 50-х... Современные постройки рушатся еще в процессе строительства. Кирпичи ветром выдувает.
10:43:00 23-05-2025
Прости нас, Барнаул.
17:07:57 23-05-2025
Туда ему и дорога этому старью! Но сносят реально не торопясь. Каждый день мимо езжу!
23:36:28 23-05-2025
Ну на земельный участок под свечку покупатель быстро найдется я надеюсь. И Проект мегасуперпуперофигительного илитного жилья готовится уже
20:22:42 24-05-2025
Гость (23:36:28 23-05-2025) Ну на земельный участок под свечку покупатель быстро найдет... скорее всего, он уже готов и нужные люди его подпишут, когда время придет.