Разбирают по кусочкам. Как в Барнауле демонтируют 155-летний дом
Полностью объект должны снести до конца месяца
10 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
В Барнауле начался демонтаж дома на Никитина, 146. Подрядчик, выигравший торги, активно взялся за дело. Сейчас можно наблюдать, как разбирают этот двухэтажный дом, построенный в 1870 году: крышу деревянной части аккуратно демонтируют, а из бетонной извлекают оконные рамы. К концу апреля от здания не останется и следа.
Отметим, что до осени 2022 года объект был жилым: в доме числилось восемь квартир и 29 жителей. Позже его признали аварийным, а семьи расселили.
О самом здании известно, что изначально здесь располагалась артель пимокатов. До революции 1917 года дом принадлежал Ивану Смердину. Вместе с братом он владел крупной пимокатной и шубной фабрикой. После этого особняк был продан еще одному богачу-пимокату – Лонкину.
Ранее в Барнауле снесли 100-летнюю "пристройку" на улице Мало-Тобольской.
07:53:48 10-04-2025
Вот радость-то.
08:00:23 10-04-2025
Гость (07:53:48 10-04-2025) Вот радость-то.... Это точно, сносить, ломать у нас умеют! 😎
08:47:28 10-04-2025
Гость (08:00:23 10-04-2025) Это точно, сносить, ломать у нас умеют! 😎... Это пушная рухлядь. Никакого значения не имел.
08:57:44 10-04-2025
Газопровод зато свеженький подтянули. Кому? Люди десятилетиями ждали, а теперь перед сносом провели. Зачем? Деньги освоить?
09:36:06 10-04-2025
Для 150 лет, доски выглядят неплохо.
10:11:27 10-04-2025
ППШариков (09:36:06 10-04-2025) Для 150 лет, доски выглядят неплохо.... штабель пойдет на новое элитное.
09:49:19 10-04-2025
Это не дом разбирают по кусочкам, а историю. Нет чтобы такие старе дома перенести в одно место, сделать там музейный городок на подобии Шушенского. Такие здания разрушили в угоду...
13:15:26 10-04-2025
Гость (09:49:19 10-04-2025) Это не дом разбирают по кусочкам, а историю. Нет чтобы такие... Спонсировать сей маразм ты будешь?
16:29:02 10-04-2025
Интересно, а сколько в Барнауле зданий с возрастом более 150 лет? 10 -20 -50? Пора городской Думе издать закон об обязательной реставрации зданий 19 века и ранее, если мы хотим чтить историю города.