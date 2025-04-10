Разбирают по кусочкам. Как в Барнауле демонтируют 155-летний дом

Полностью объект должны снести до конца месяца

10 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Дом на Никитина, 146 / Фото: amic.ru

В Барнауле начался демонтаж дома на Никитина, 146. Подрядчик, выигравший торги, активно взялся за дело. Сейчас можно наблюдать, как разбирают этот двухэтажный дом, построенный в 1870 году: крышу деревянной части аккуратно демонтируют, а из бетонной извлекают оконные рамы. К концу апреля от здания не останется и следа.

Отметим, что до осени 2022 года объект был жилым: в доме числилось восемь квартир и 29 жителей. Позже его признали аварийным, а семьи расселили.

О самом здании известно, что изначально здесь располагалась артель пимокатов. До революции 1917 года дом принадлежал Ивану Смердину. Вместе с братом он владел крупной пимокатной и шубной фабрикой. После этого особняк был продан еще одному богачу-пимокату – Лонкину.

Ранее в Барнауле снесли 100-летнюю "пристройку" на улице Мало-Тобольской.