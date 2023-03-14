В Барнауле введут временные ограничения на движение грузовиков
Запрет будет действовать весь апрель
14 марта 2023, 14:32, ИА Амител
Фото: amic.ru
В Барнауле с 1 по 30 апреля введут ограничения на движение тяжеловесного транспорта, сообщили в мэрии.
"Запрет коснётся транспорта с нагрузкой на ось более шести тонн и будет действовать на автодорогах общего пользования местного значения. Такую меру вводят ежегодно во время весенней распутицы для обеспечения сохранности дорог Барнаула", – пояснили в горадминистрации.
Ограничения при этом не распространяются:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, кормов для животных и их составляющих, лекарственных препаратов, топлива, смазочных масел и специальных жидкостей, семенного фонда, органических и минеральных удобрений, почты и почтовых грузов, твёрдых и жидких бытовых отходов;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
- на спецтехнику, используемую для дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, находящуюся в хозяйственном ведении соответствующих организаций;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- на специализированную технику, выполняющую работы по строительству, реконструкции, ремонту, содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства, финансирование которых осуществляется за счет средств городского и краевого бюджетов;
- на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Получить разрешение на передвижение транспорта с превышением временно допустимой нагрузки с иными видами груза можно на сайте ФКУ "Росдормониторинг".
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