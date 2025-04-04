В Барнауле ввели режим повышенной готовности из-за шквалистого ветра

4 и 5 апреля его скорость будет достигать 30 м/с

04 апреля 2025, 12:00, ИА Амител

Сильный ветер в Барнауле / Фото: amic.ru

Мэр Барнаула Вячеслав Франк ввел в городе режим повышенной готовности из-за непогоды, сообщили в телеграм-канале мэрии.

Накануне в МЧС предупреждали, что в регионе 4 и 5 апреля будет бушевать шквалистый ветер. При порывах его скорость может достигать 30 м/с.

В связи с этим замглавы администрации города по защите населения и информации Игорь Лисин провел совещание по подготовке к непогоде.

Замначальника алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер сообщил, что 4 и 5 апреля в крае ожидается усиление ветра до 18–23 м/с, местами с порывами до 25–30 м/с. В Барнауле 4 апреля будет переменная облачность, также преимущественно без осадков. Ветер южный, ночью его скорость составит 5–10 м/с, днем – 10–15 м/с.

"5 апреля в Барнауле ночью и утром небольшой дождь. Ветер западный, 18–23 м/с, температура ночью +5...+7 градусов, днем – от +6 до +8, усиление ветра до 18–23 м/с, местами с порывами до 25–30 м/с", – отметил специалист.

Начальник управления по делам ГОЧС Владимир Драчев сказал, что для защиты населения организовали круглосуточное дежурство, а главы районных администраций привели в готовность силы и средства к реагированию на ЧС.