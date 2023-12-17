В Барнауле выбрали победительницу конкурса "Мисс Алтайская зимовка"

Также жюри определили еще одну победительницу, но уже в категории "Мисс зрительских симпатий"

17 декабря 2023, 14:52, ИА Амител

Фото: amic.ru

16 декабря в барнаульском парке "Центральный" состоялось награждение победительницы конкурса красоты "Мисс Алтайская зимовка". Победительница получила в качестве приза путешествие по краю с фотосессией.

Также жюри определило еще одну победительницу, но уже в категории "Мисс зрительских симпатий".

Напомним, что "Алтайская зимовка" прошла в парке "Центральный", который открылся после реконструкции. Праздник сопровождался угощениями, ярмаркой ремесленников, играми и выступлениями дуэта "Сочный", молодежного хора "Сибиряночка" и театра танца "Иван да Марья".