В Барнауле выбрали победительницу конкурса "Мисс Алтайская зимовка"
Также жюри определили еще одну победительницу, но уже в категории "Мисс зрительских симпатий"
17 декабря 2023, 14:52, ИА Амител
Фото: amic.ru
16 декабря в барнаульском парке "Центральный" состоялось награждение победительницы конкурса красоты "Мисс Алтайская зимовка". Победительница получила в качестве приза путешествие по краю с фотосессией.
Также жюри определило еще одну победительницу, но уже в категории "Мисс зрительских симпатий".
Напомним, что "Алтайская зимовка" прошла в парке "Центральный", который открылся после реконструкции. Праздник сопровождался угощениями, ярмаркой ремесленников, играми и выступлениями дуэта "Сочный", молодежного хора "Сибиряночка" и театра танца "Иван да Марья".
22:32:43 17-12-2023
мисс алтайская зимовка, мисс сломаная остановка, мисс барнаульская помойка...чего еще мисс? не смущает весь этот бред? ну назовите вы это: самая красивая девушка Алтайской зимовки..Хотя, все равно фу
11:29:52 18-12-2023
Как-то неубедительная победительница "Мисс Алтайская зимовка".......есть более интересные претендентки!
17:51:39 18-12-2023
Могли бы и помягче с девушкой.