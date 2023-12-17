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В Барнауле выбрали победительницу конкурса "Мисс Алтайская зимовка"

Также жюри определили еще одну победительницу, но уже в категории "Мисс зрительских симпатий"

17 декабря 2023, 14:52, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

16 декабря в барнаульском парке "Центральный" состоялось награждение победительницы конкурса красоты "Мисс Алтайская зимовка". Победительница получила в качестве приза путешествие по краю с фотосессией.

Также жюри определило еще одну победительницу, но уже в категории "Мисс зрительских симпатий".

Напомним, что "Алтайская зимовка" прошла в парке "Центральный", который открылся после реконструкции. Праздник сопровождался угощениями, ярмаркой ремесленников, играми и выступлениями дуэта "Сочный", молодежного хора "Сибиряночка" и театра танца "Иван да Марья".

Барнаул

Комментарии 3

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Гость

22:32:43 17-12-2023

мисс алтайская зимовка, мисс сломаная остановка, мисс барнаульская помойка...чего еще мисс? не смущает весь этот бред? ну назовите вы это: самая красивая девушка Алтайской зимовки..Хотя, все равно фу

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Гость

11:29:52 18-12-2023

Как-то неубедительная победительница "Мисс Алтайская зимовка".......есть более интересные претендентки!

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Гость

17:51:39 18-12-2023

Могли бы и помягче с девушкой.

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