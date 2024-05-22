В Барнауле высадят 310 тысяч цветов

В мэрии рассказали, где пройдут эти работы в ближайшее время

22 мая 2024, 09:00, ИА Амител

В Барнауле высаживают цветы / Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле планируют высадить порядка 300 тысяч однолетних растений и около 10 тысяч – многолетних, сообщает мэрия.

Так, 22 мая на площади Сахарова будут высаживать петуньи, а до конца недели цветы высадят на Павловском тракте в районе остановки "Кондитерская фабрика", а также на площадях Мира и Свободы.

Кроме того, посадка уже началась на Обском бульваре, а 23 мая к аналогичным работам приступят на площади Октября.

Накануне в МЦУ Барнаула объяснили, что в Барнауле начали скашивать тюльпаны, так как срок их цветения подошел к концу.