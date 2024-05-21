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Власти Барнаула объяснили, почему скосили тюльпаны на площади Октября

В течение недели на клумбе высадят новые цветы

21 мая 2024, 11:31, ИА Амител

Тюльпаны / Источник фото: unsplash.com
Тюльпаны / Источник фото: unsplash.com

В МЦУ Барнаула ответили на жалобы горожан, касающиеся покоса тюльпанов на площади Октября. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Специалисты объяснили, что тюльпаны приходится убирать, так как период их цветения уже заканчивается. Это ежегодная практика.

"Вместо отцветших тюльпанов в течение недели на клумбе будут высажены новые цветы, которые будут цвести до конца лета", – добавили в МЦУ.

Барнаул Благоустройство

Комментарии 7

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Гость

13:02:01 21-05-2024

Ранее подобной практики не было?!

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Гость

13:54:34 21-05-2024

Гость (13:02:01 21-05-2024) Ранее подобной практики не было?!... Вы никогда не растили тюльпаны? Скоро их еще и выкопают.

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Гость

15:05:14 21-05-2024

Гость (13:02:01 21-05-2024) Ранее подобной практики не было?!... Всегда была, просто в этом году душнило рядом проходил )))

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Гость

13:54:58 21-05-2024

Сегодня наверное ленивых не сьязвил насчет покоса тюльпанов. Одуванчики не трогают, но тюльпаны скосили. Не так много газонов на пл.Октября, но все заросло одуванчиками.

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Гость

14:05:53 21-05-2024

город жалобщиков

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Гость

16:10:10 21-05-2024

Факты не всем нравятся. Всех из администрации на прополку газонов.

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Гость

20:40:00 22-05-2024

Вам, что больше поговорить не о чем. Всю жизнь убирают тюльпаны когда они отцветут!!!! Тем более на городской клумбе.

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