Власти Барнаула объяснили, почему скосили тюльпаны на площади Октября
В течение недели на клумбе высадят новые цветы
21 мая 2024, 11:31, ИА Амител
Тюльпаны / Источник фото: unsplash.com
В МЦУ Барнаула ответили на жалобы горожан, касающиеся покоса тюльпанов на площади Октября. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Специалисты объяснили, что тюльпаны приходится убирать, так как период их цветения уже заканчивается. Это ежегодная практика.
"Вместо отцветших тюльпанов в течение недели на клумбе будут высажены новые цветы, которые будут цвести до конца лета", – добавили в МЦУ.
13:02:01 21-05-2024
Ранее подобной практики не было?!
13:54:34 21-05-2024
Гость (13:02:01 21-05-2024) Ранее подобной практики не было?!... Вы никогда не растили тюльпаны? Скоро их еще и выкопают.
15:05:14 21-05-2024
Гость (13:02:01 21-05-2024) Ранее подобной практики не было?!... Всегда была, просто в этом году душнило рядом проходил )))
13:54:58 21-05-2024
Сегодня наверное ленивых не сьязвил насчет покоса тюльпанов. Одуванчики не трогают, но тюльпаны скосили. Не так много газонов на пл.Октября, но все заросло одуванчиками.
14:05:53 21-05-2024
город жалобщиков
16:10:10 21-05-2024
Факты не всем нравятся. Всех из администрации на прополку газонов.
20:40:00 22-05-2024
Вам, что больше поговорить не о чем. Всю жизнь убирают тюльпаны когда они отцветут!!!! Тем более на городской клумбе.