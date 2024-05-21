Власти Барнаула объяснили, почему скосили тюльпаны на площади Октября

В течение недели на клумбе высадят новые цветы

21 мая 2024, 11:31, ИА Амител

Тюльпаны / Источник фото: unsplash.com

В МЦУ Барнаула ответили на жалобы горожан, касающиеся покоса тюльпанов на площади Октября. Сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Специалисты объяснили, что тюльпаны приходится убирать, так как период их цветения уже заканчивается. Это ежегодная практика.

"Вместо отцветших тюльпанов в течение недели на клумбе будут высажены новые цветы, которые будут цвести до конца лета", – добавили в МЦУ.