НОВОСТИКультура

В Барнауле выступит Александр Малинин, чьи концерты это всегда океан эмоций

В его песнях классика сочетается с современным искусством

21 января 2025, 15:10, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 25 марта 2025 года выступит Александр Малинин – народный артист России, обладатель именной звезды на московской "Площади звезд" в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко.

"Концерты Александра Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это сочетание классики и современного искусства, высочайшее исполнительское мастерство и следование традициям русской вокальной школы", – отметили организаторы.

Малинин отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами, в том числе от президента РФ и Госдумы. Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране, был награжден международным призом The World Music Awards.

Популярность Малинин получил в 30 лет. В июле 1988 года он завоевал гран-при на третьем Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале, исполнив песни "Коррида", "Любовь и разлука", "Напрасные слова" и "Осторожно, двери закрываются".

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НОВОСТИКультура

Барнаул Афиша культура концерт

Комментарии 12

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Филипп Филиппыч

15:23:20 21-01-2025

- "Малинин отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами, в том числе от президента РФ и Госдумы." Если отмечен, надо брать.

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Гость

19:07:48 21-01-2025

Филипп Филиппыч (15:23:20 21-01-2025) - "Малинин отмечен многочисленными памятными грамотами и бла... Постоянно проживают с женой в Германии. В Россию приехал на чёс. Дочь замужем в Лондоне. Младший сын тоже давно в ФРГ, художничает, продает там картины. Налоги платят по месту проживания. НАТО увеличивает ежегодный взнос со всех своих членоа, Германия тоже должна постараться, её резиденты тоже. Посредством Малинина барнаульцы хотят спонсировать НАТО?

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Гость

23:20:08 21-01-2025

Гость (19:07:48 21-01-2025) Постоянно проживают с женой в Германии. В Россию приехал на ... Не пишите чушь. Не постоянно проживают, у вас неверная информация. Дочь учится в Лондоне. Сын учится в Германии. Эмма владеет клиникой, она же занимается частью оргвопросов по гастролям мужа, ездит вместе с ним. Налоги за концертную деятельность платят в России. Успокойтесь!

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Гость

08:18:47 22-01-2025

Гость (23:20:08 21-01-2025) Не пишите чушь. Не постоянно проживают, у вас неверная инфор... Не пишите чушь! Именно ПОСТОЯННО проживает в ФРГ и уже давно, в последние годы все интервью Малинина и его семьи оттуда. Дочь давно отучилась в Лондоне, вышла замуж за англичанина, чем хвастались сами родители. Сын уже много лет находится в Германии, получает второе или третье образование, поэтому в Российскую Армию по призыву не попадает. В интернете последние лет 5 все фото и видео семьи Малинина, которые сделаны за границей. Сам Малинин иногда приезжает в РФ на заработки.

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Гость

13:46:09 22-01-2025

Гость (08:18:47 22-01-2025) Не пишите чушь! Именно ПОСТОЯННО проживает в ФРГ и уже давн... Ошибаетесь! Дочь продолжает учебу. И сын тоже. И сам Малинин ТОЛЬКО в России зарабатывает концертами.

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Гость

14:15:04 22-01-2025

Гость (13:46:09 22-01-2025) Ошибаетесь! Дочь продолжает учебу. И сын тоже. И сам Малинин... Дети продолжают учиться в ЕС уже много-много лет (одно образование заканчивают, начинают другое) на деньги, которые папаша вывозит из России на Запад.

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Гость

21:23:04 21-01-2025

Жена Малинина Эмма владеет частной клиникой в Германии. Любопытно, а почто не в РФ? Фрицев лечить интереснее?

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Гость

01:07:08 22-01-2025

Гость (21:23:04 21-01-2025) Жена Малинина Эмма владеет частной клиникой в Германии. Люб... там дороже, она ЭКО и гинекология, очень хорошие деньги и клиентура

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Гость

08:27:21 22-01-2025

Гость (01:07:08 22-01-2025) там дороже, она ЭКО и гинекология, очень хорошие деньги и кл... Вот - вот, в России же врачи не нужны?)))

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Гость

11:43:48 22-01-2025

Мне он сразу не понравился с песней "А в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут в кабинет".

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Гость

14:14:59 22-01-2025

Как это он так опустился ?

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Владислав Соколенко

19:53:20 27-01-2025

"...с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко." До таких имен как первый и главный артист эстрады Леонид Утесов ему как пешком до луны)))))) Не ну может он песни этих имен исполняет на концерте, кто подскажет?

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