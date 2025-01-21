В Барнауле выступит Александр Малинин, чьи концерты это всегда океан эмоций
В его песнях классика сочетается с современным искусством
21 января 2025, 15:10, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 25 марта 2025 года выступит Александр Малинин – народный артист России, обладатель именной звезды на московской "Площади звезд" в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко.
"Концерты Александра Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это сочетание классики и современного искусства, высочайшее исполнительское мастерство и следование традициям русской вокальной школы", – отметили организаторы.
Малинин отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами, в том числе от президента РФ и Госдумы. Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране, был награжден международным призом The World Music Awards.
Популярность Малинин получил в 30 лет. В июле 1988 года он завоевал гран-при на третьем Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале, исполнив песни "Коррида", "Любовь и разлука", "Напрасные слова" и "Осторожно, двери закрываются".
15:23:20 21-01-2025
- "Малинин отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами, в том числе от президента РФ и Госдумы." Если отмечен, надо брать.
19:07:48 21-01-2025
Филипп Филиппыч (15:23:20 21-01-2025) - "Малинин отмечен многочисленными памятными грамотами и бла... Постоянно проживают с женой в Германии. В Россию приехал на чёс. Дочь замужем в Лондоне. Младший сын тоже давно в ФРГ, художничает, продает там картины. Налоги платят по месту проживания. НАТО увеличивает ежегодный взнос со всех своих членоа, Германия тоже должна постараться, её резиденты тоже. Посредством Малинина барнаульцы хотят спонсировать НАТО?
23:20:08 21-01-2025
Гость (19:07:48 21-01-2025) Постоянно проживают с женой в Германии. В Россию приехал на ... Не пишите чушь. Не постоянно проживают, у вас неверная информация. Дочь учится в Лондоне. Сын учится в Германии. Эмма владеет клиникой, она же занимается частью оргвопросов по гастролям мужа, ездит вместе с ним. Налоги за концертную деятельность платят в России. Успокойтесь!
08:18:47 22-01-2025
Гость (23:20:08 21-01-2025) Не пишите чушь. Не постоянно проживают, у вас неверная инфор... Не пишите чушь! Именно ПОСТОЯННО проживает в ФРГ и уже давно, в последние годы все интервью Малинина и его семьи оттуда. Дочь давно отучилась в Лондоне, вышла замуж за англичанина, чем хвастались сами родители. Сын уже много лет находится в Германии, получает второе или третье образование, поэтому в Российскую Армию по призыву не попадает. В интернете последние лет 5 все фото и видео семьи Малинина, которые сделаны за границей. Сам Малинин иногда приезжает в РФ на заработки.
13:46:09 22-01-2025
Гость (08:18:47 22-01-2025) Не пишите чушь! Именно ПОСТОЯННО проживает в ФРГ и уже давн... Ошибаетесь! Дочь продолжает учебу. И сын тоже. И сам Малинин ТОЛЬКО в России зарабатывает концертами.
14:15:04 22-01-2025
Гость (13:46:09 22-01-2025) Ошибаетесь! Дочь продолжает учебу. И сын тоже. И сам Малинин... Дети продолжают учиться в ЕС уже много-много лет (одно образование заканчивают, начинают другое) на деньги, которые папаша вывозит из России на Запад.
21:23:04 21-01-2025
Жена Малинина Эмма владеет частной клиникой в Германии. Любопытно, а почто не в РФ? Фрицев лечить интереснее?
01:07:08 22-01-2025
Гость (21:23:04 21-01-2025) Жена Малинина Эмма владеет частной клиникой в Германии. Люб... там дороже, она ЭКО и гинекология, очень хорошие деньги и клиентура
08:27:21 22-01-2025
Гость (01:07:08 22-01-2025) там дороже, она ЭКО и гинекология, очень хорошие деньги и кл... Вот - вот, в России же врачи не нужны?)))
11:43:48 22-01-2025
Мне он сразу не понравился с песней "А в комнатах наших сидят комиссары и девочек наших ведут в кабинет".
14:14:59 22-01-2025
Как это он так опустился ?
19:53:20 27-01-2025
"...с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко." До таких имен как первый и главный артист эстрады Леонид Утесов ему как пешком до луны)))))) Не ну может он песни этих имен исполняет на концерте, кто подскажет?