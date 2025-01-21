В Барнауле выступит Александр Малинин, чьи концерты это всегда океан эмоций

В его песнях классика сочетается с современным искусством

21 января 2025, 15:10, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 25 марта 2025 года выступит Александр Малинин – народный артист России, обладатель именной звезды на московской "Площади звезд" в ряду с такими корифеями отечественной эстрады, как Александр Вертинский, Леонид Утесов, Клавдия Шульженко.

"Концерты Александра Малинина – это всегда океан эмоций, это музыка, которая возвышает и волнует, это сочетание классики и современного искусства, высочайшее исполнительское мастерство и следование традициям русской вокальной школы", – отметили организаторы.

Малинин отмечен многочисленными памятными грамотами и благодарственными письмами, в том числе от президента РФ и Госдумы. Как артист, имеющий самые большие продажи альбомов в своей стране, был награжден международным призом The World Music Awards.

Популярность Малинин получил в 30 лет. В июле 1988 года он завоевал гран-при на третьем Всесоюзном телевизионном конкурсе молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале, исполнив песни "Коррида", "Любовь и разлука", "Напрасные слова" и "Осторожно, двери закрываются".