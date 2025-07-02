НОВОСТИКультура

В Барнауле выступит Игорь Николаев со своими лучшими и новыми песнями о любви

В программу войдут песни из нового альбома, хиты разных лет и популярные композиции, написанные для других артистов

02 июля 2025, 17:00, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 16 октября 2025 года выступит народный артист РФ, певец, поэт и композитор Игорь Николаев с концертной программой, включающей лучшие и новые песни.

"Для меня каждая встреча со зрителями - это обмен чистой энергией, это не только цветы и аплодисменты - это возможность увидеть глаза людей, которым небезразличны мои песни, это шанс показать новые песни и спеть вместе с залом их любимые мелодии", - рассказал сам Николаев.

В программу войдут песни из нового альбома "Линия жизни", хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные для других артистов.

Игорь Николаев начал сольную карьеру исполнителя в 1986 году. Уже тогда популярный композитор стал известным певцом практически в одночасье: хватило всего одного эфира в программе "Утренняя почта", где показали песню "Мельница" в его исполнении.

Сегодня Игорь Николаев – народный артист РФ, один из лучших авторов на российской эстраде, чьи песни стали яркой страницей в творческой биографии Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона и других.

Хор Сретенского монастыря / Изображение: ligaart.ru

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НОВОСТИКультура
Барнаул Афиша культура концерт

Комментарии 15

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Гость

17:03:01 02-07-2025

Одно и то же

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Гость

17:12:20 02-07-2025

Гость (17:03:01 02-07-2025) Одно и то же... Ну надо же как то бабки рубить, в шахту не берут, путейцем помрет к обеду.

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Гость

17:57:32 02-07-2025

Новое и лучшее это ж две большие разницы!
Как говорят у нас в Барнауле.

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Гость

18:24:51 02-07-2025

Человек влюбленный в Барнаул

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Гость

21:02:03 02-07-2025

Гость (18:24:51 02-07-2025) Человек влюбленный в Барнаул ... Да, больше ехать некуда. Дальше Красноярск, Иркутск, Чита, Хабаровск, Владивосток.

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Гость

21:56:16 02-07-2025

Вот вы тут сидите и сидите а нет да взять и выпить за любофф)

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Лукич

22:00:16 02-07-2025

Гарик, зачем ехать?
Кинул клич - народ скинется тебе на старость.
А ты им чмоки-чмоки.

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Гость

23:56:01 02-07-2025

Лукич (22:00:16 02-07-2025) Гарик, зачем ехать?Кинул клич - народ скинется тебе на с... они привыкли же. потом корпоратив у знакомой на 80 летии и потом в алтайрезорт на панты, как раз срежут, свежайшие

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Ивановна

03:32:32 03-07-2025

Новых песен что то не слышала, одно и тоже поёт

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Гость

08:41:38 03-07-2025

Помню, как Дельфин с Русалкой прощались. Раза два в Барнаул прощаться приезжали. 🐬🐬🐬

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Незабудка

14:34:49 03-07-2025

Что-то на Сахалин не едет, как-то обещал на день города спеть, так и не приехал, видимо мало денег пообещали.

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Гость

19:59:13 03-07-2025

Блевать уже хочется от всех старых артистов. Обнаглели. Неужели не понимают, что надоели страшно!?

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Гость

23:28:49 03-07-2025

Гость (19:59:13 03-07-2025) Блевать уже хочется от всех старых артистов. Обнаглели. Неуж... ну это вам с предпаузой. а кто-то так прям ого как рад

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Гость

08:24:10 08-07-2025

Гость (19:59:13 03-07-2025) Блевать уже хочется от всех старых артистов. Обнаглели. Неуж... Кому надоели? Вам? Не культурному человеку? И в чем обнаглели? Видно, что вы далеко необразованный и неумный хам или хамка

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Ольга

08:21:22 08-07-2025

Ну и комментарии. Каждому свое. Я очень рада, что приезжает Игорь Николаев. И песни его нравятся. И старые даже больше. Кого вы нового слушаете? У того, кого максимум 2 песни на слуху. У каждого свои предпочтения. И хочу заметить, что его творчество нравится людям разного возраста. Пойдем на концерт целой компанией.

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