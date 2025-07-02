В Барнауле выступит Игорь Николаев со своими лучшими и новыми песнями о любви

В программу войдут песни из нового альбома, хиты разных лет и популярные композиции, написанные для других артистов

02 июля 2025, 17:00, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 16 октября 2025 года выступит народный артист РФ, певец, поэт и композитор Игорь Николаев с концертной программой, включающей лучшие и новые песни.

"Для меня каждая встреча со зрителями - это обмен чистой энергией, это не только цветы и аплодисменты - это возможность увидеть глаза людей, которым небезразличны мои песни, это шанс показать новые песни и спеть вместе с залом их любимые мелодии", - рассказал сам Николаев.

В программу войдут песни из нового альбома "Линия жизни", хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные для других артистов.

Игорь Николаев начал сольную карьеру исполнителя в 1986 году. Уже тогда популярный композитор стал известным певцом практически в одночасье: хватило всего одного эфира в программе "Утренняя почта", где показали песню "Мельница" в его исполнении.



Сегодня Игорь Николаев – народный артист РФ, один из лучших авторов на российской эстраде, чьи песни стали яркой страницей в творческой биографии Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона и других.