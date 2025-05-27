В Барнауле с юбилейным концертом выступит хор Сретенского монастыря

Соборный образ российской певческой культуры соединит времена и народы, прошлое и будущее великой страны

27 мая 2025, 11:44, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 6 ноября 2025 года хор Сретенского монастыря выступит с юбилейным концертом, приуроченным к 30-летию коллектива.

"Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не только как бесценные исторические, художественные памятники минувших времен, но и приобретают значение живого, действенного элемента современности. Миссия хора – хранить духовные традиции и песенную культуру России", – говорится в анонсе.

В концерте прозвучат уникальные образцы духовной музыки и любимые поклонниками хора песни.