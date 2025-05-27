В Барнауле с юбилейным концертом выступит хор Сретенского монастыря
Соборный образ российской певческой культуры соединит времена и народы, прошлое и будущее великой страны
27 мая 2025, 11:44, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 6 ноября 2025 года хор Сретенского монастыря выступит с юбилейным концертом, приуроченным к 30-летию коллектива.
"Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не только как бесценные исторические, художественные памятники минувших времен, но и приобретают значение живого, действенного элемента современности. Миссия хора – хранить духовные традиции и песенную культуру России", – говорится в анонсе.
В концерте прозвучат уникальные образцы духовной музыки и любимые поклонниками хора песни.
12:16:36 27-05-2025
Сироты ?
13:06:09 27-05-2025
Если они из монастыря, получается монахи, но гастролируют и выступаю исключительно за деньги.
А как же единство народа православного?
14:58:40 27-05-2025
Быть монахом это тяжело и им тоже нужно на что-то жить.
07:45:54 28-05-2025
парни - профессионалы, их пение завораживает...
14:56:56 28-05-2025
Был у них на концерте. Весьма рекомендую.