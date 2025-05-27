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В Барнауле с юбилейным концертом выступит хор Сретенского монастыря

Соборный образ российской певческой культуры соединит времена и народы, прошлое и будущее великой страны

27 мая 2025, 11:44, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 6 ноября 2025 года хор Сретенского монастыря выступит с юбилейным концертом, приуроченным к 30-летию коллектива.

"Сегодня духовная музыка и песни военной поры воспринимаются не только как бесценные исторические, художественные памятники минувших времен, но и приобретают значение живого, действенного элемента современности. Миссия хора – хранить духовные традиции и песенную культуру России", – говорится в анонсе.

В концерте прозвучат уникальные образцы духовной музыки и любимые поклонниками хора песни.

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Комментарии 5

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Гость

12:16:36 27-05-2025

Сироты ?

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Гость

13:06:09 27-05-2025

Если они из монастыря, получается монахи, но гастролируют и выступаю исключительно за деньги.
А как же единство народа православного?

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Гость

14:58:40 27-05-2025

Быть монахом это тяжело и им тоже нужно на что-то жить.

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Гость

07:45:54 28-05-2025

парни - профессионалы, их пение завораживает...

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Гость

14:56:56 28-05-2025

Был у них на концерте. Весьма рекомендую.

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