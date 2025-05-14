В Барнауле выступит Олег Майами со своей "бешеной энергетикой" и настоящими хитами

Его совместные синглы с Филиппом Киркоровым, NILETTO, Ольгой Бузовой и Лешей Свиком попали в сердца миллионов слушателей

14 мая 2025, 15:00, ИА Амител

В Барнауле в клубе-ресторане "Фараон" 23 октября выступит певец и шоумен Олег Майами, чьи концерты – это всегда живой звук и невероятная энергия.

"На каждом своем концерте он оставляет всего себя, раздавая бешеную энергетику, а зрители отвечают ему взаимностью. Со сцены прозвучат песни "Не вспоминай", "Громче города", "Мельница", "Убегай", "Если ты со мной", – говорится в анонсе.

Совместные синглы "Не вспоминай" и "Громче города" с NILETTO и Лешей Свиком стали настоящими хитами и попали в сердца миллионов слушателей.

Прошлым летом Олег Майами и Филипп Киркоров выпустили совместный сингл "Стирай" и презентовали клип, всего за несколько дней собравший более 1 млн просмотров.

Еще одной громкой совместной работой стал романтичный трек "Такси", который Олег Майами записал с Ольгой Бузовой.