В Барнауле выступит Олег Майами со своей "бешеной энергетикой" и настоящими хитами
Его совместные синглы с Филиппом Киркоровым, NILETTO, Ольгой Бузовой и Лешей Свиком попали в сердца миллионов слушателей
14 мая 2025, 15:00, ИА Амител
В Барнауле в клубе-ресторане "Фараон" 23 октября выступит певец и шоумен Олег Майами, чьи концерты – это всегда живой звук и невероятная энергия.
"На каждом своем концерте он оставляет всего себя, раздавая бешеную энергетику, а зрители отвечают ему взаимностью. Со сцены прозвучат песни "Не вспоминай", "Громче города", "Мельница", "Убегай", "Если ты со мной", – говорится в анонсе.
Совместные синглы "Не вспоминай" и "Громче города" с NILETTO и Лешей Свиком стали настоящими хитами и попали в сердца миллионов слушателей.
Прошлым летом Олег Майами и Филипп Киркоров выпустили совместный сингл "Стирай" и презентовали клип, всего за несколько дней собравший более 1 млн просмотров.
Еще одной громкой совместной работой стал романтичный трек "Такси", который Олег Майами записал с Ольгой Бузовой.
15:25:22 14-05-2025
Кто это?
15:44:58 14-05-2025
Гость (15:25:22 14-05-2025) Кто это?...
Тебе не надо знать
16:16:14 14-05-2025
Гость (15:44:58 14-05-2025) Тебе не надо знать... вот это точно) Ничего не потеряю если знать не буду об очередном Паше технике
14:27:17 15-05-2025
Участник «Голос. 4 сезон» на Первом канале
14:58:14 15-05-2025
Гость (15:25:22 14-05-2025) Кто это?... Участник «Голос. 4 сезон» на Первом канале
Его наставниками были Григорий Лепс и Баста
15:02:27 15-05-2025
Гость (15:25:22 14-05-2025) Кто это?... Олег дошел до этапа четвертьфиналов
15:31:18 14-05-2025
Типа Паши техника что-ли?
15:44:59 14-05-2025
А мы так долго ждали, ууууу!!!
16:41:18 14-05-2025
В амЭрике тож, поди, какой-нибудь Джон Барнаул разъезжает по колхозам со своими "песнями"
08:19:49 15-05-2025
Ребят, вы если хотите прорекламировать, то творчество с Бузовой нужно СКРЫВАТЬ!!! Это не достоинство. Это стыд...
09:24:15 15-05-2025
как с техником не получится?