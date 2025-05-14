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В Барнауле выступит Олег Майами со своей "бешеной энергетикой" и настоящими хитами

Его совместные синглы с Филиппом Киркоровым, NILETTO, Ольгой Бузовой и Лешей Свиком попали в сердца миллионов слушателей

14 мая 2025, 15:00, ИА Амител

В Барнауле в клубе-ресторане "Фараон" 23 октября выступит певец и шоумен Олег Майами, чьи концерты – это всегда живой звук и невероятная энергия.

"На каждом своем концерте он оставляет всего себя, раздавая бешеную энергетику, а зрители отвечают ему взаимностью. Со сцены прозвучат песни "Не вспоминай", "Громче города", "Мельница", "Убегай", "Если ты со мной", – говорится в анонсе.

Совместные синглы "Не вспоминай" и "Громче города" с NILETTO и Лешей Свиком стали настоящими хитами и попали в сердца миллионов слушателей.

Прошлым летом Олег Майами и Филипп Киркоров выпустили совместный сингл "Стирай" и презентовали клип, всего за несколько дней собравший более 1 млн просмотров.

Еще одной громкой совместной работой стал романтичный трек "Такси", который Олег Майами записал с Ольгой Бузовой.

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Комментарии 11

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Гость

15:25:22 14-05-2025

Кто это?

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Гость

15:44:58 14-05-2025

Гость (15:25:22 14-05-2025) Кто это?...
Тебе не надо знать

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Гость

16:16:14 14-05-2025

Гость (15:44:58 14-05-2025) Тебе не надо знать... вот это точно) Ничего не потеряю если знать не буду об очередном Паше технике

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А

14:27:17 15-05-2025

Участник «Голос. 4 сезон» на Первом канале

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Гость

14:58:14 15-05-2025

Гость (15:25:22 14-05-2025) Кто это?... Участник «Голос. 4 сезон» на Первом канале
Его наставниками были Григорий Лепс и Баста

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Гость

15:02:27 15-05-2025

Гость (15:25:22 14-05-2025) Кто это?... Олег дошел до этапа четвертьфиналов

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Гость

15:31:18 14-05-2025

Типа Паши техника что-ли?

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Гость

15:44:59 14-05-2025

А мы так долго ждали, ууууу!!!

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Гость

16:41:18 14-05-2025

В амЭрике тож, поди, какой-нибудь Джон Барнаул разъезжает по колхозам со своими "песнями"

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Дюша

08:19:49 15-05-2025

Ребят, вы если хотите прорекламировать, то творчество с Бузовой нужно СКРЫВАТЬ!!! Это не достоинство. Это стыд...

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мимопроходил

09:24:15 15-05-2025

как с техником не получится?

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