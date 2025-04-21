В Барнауле выступит с лекцией Сатья – известный специалист по семейным отношениям
Эксперт расскажет о браке, детях, деньгах, работе, личности и разводе
21 апреля 2025, 16:32, ИА Амител
В Барнауле 19 сентября 2025 года в ДК "Мотор" выступит с лекцией специалист по семейным отношениям, популярный лектор, философ и писатель Сатья. В течение двух часов он будет рассказывать о любви, семье и многом другом.
"Темы, которые затрагиваются: отношения, брак, дети, деньги, работа, личность, развод, взаимоотношения свекровей с невестками и тещ с зятьями. Формат семинара представляет собой психологический стендап, что дает возможность обсуждать сложные темы легко и на доступном языке. Зрители получат возможность разобраться в важных сферах жизни и найти пути выхода из трудных ситуаций", – говорится в анонсе.
Сатья – специалист по семейным отношениям, автор 17 книг по построению семейных отношений. На его YouTube-канал и соцсети подписаны 4,5 млн человек. За 2024 год он провел лекции более чем в 70 городах.
16:41:09 21-04-2025
Ооо, супер) надо сходить
16:56:44 21-04-2025
на ряду с лаПковским и бартаном - один из столпов шарлатанства от бабьей психологии.
не поддается подсчету то количество бабенок, которые и так-то были шумоголовые, а затем на всю голову аварийные стали.
21:40:54 21-04-2025
Гость (16:56:44 21-04-2025) на ряду с лаПковским и бартаном - один из столпов шарлатанст... Осмелюсь спросить, откуда у нешумоголового вас такие познания адептов бабьей психологии? Не слушаете ли вы их под шумок? )
17:28:05 21-04-2025
Типа Блиновской. Такой же учитель жизни. Ну если только поржать. Комики редко приезжают в Барнаул.
17:41:10 21-04-2025
Что то не сказали сколько у него детей...в счастливом браке
18:02:29 21-04-2025
Ютюб не дышит. Проверить не можем.
18:05:27 21-04-2025
Был пару раз. Прикольный челик.
18:11:10 21-04-2025
стендаперы всех мастей захватили...)
18:27:10 21-04-2025
этот "специалист" - смешной дядька.
18:50:43 21-04-2025
У нас доморощенный разырдитель на деньги - Яковенко, с дипломом политеха.
21:48:31 21-04-2025
На Стаса пихайлова, толпой валят разведенки, сейчас на этого деятеля попрут. Несите быстрей денежки.
22:00:19 21-04-2025
И что самое интересное, зал будет полон! Любит наш народ сказки и лапшу на ушах за свои кровные.