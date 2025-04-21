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В Барнауле выступит с лекцией Сатья – известный специалист по семейным отношениям

Эксперт расскажет о браке, детях, деньгах, работе, личности и разводе

21 апреля 2025, 16:32, ИА Амител

В Барнауле 19 сентября 2025 года в ДК "Мотор" выступит с лекцией специалист по семейным отношениям, популярный лектор, философ и писатель Сатья. В течение двух часов он будет рассказывать о любви, семье и многом другом.

"Темы, которые затрагиваются: отношения, брак, дети, деньги, работа, личность, развод, взаимоотношения свекровей с невестками и тещ с зятьями. Формат семинара представляет собой психологический стендап, что дает возможность обсуждать сложные темы легко и на доступном языке. Зрители получат возможность разобраться в важных сферах жизни и найти пути выхода из трудных ситуаций", – говорится в анонсе.

Сатья – специалист по семейным отношениям, автор 17 книг по построению семейных отношений. На его YouTube-канал и соцсети подписаны 4,5 млн человек. За 2024 год он провел лекции более чем в 70 городах.

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Комментарии 12

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Гость

16:41:09 21-04-2025

Ооо, супер) надо сходить

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Гость

16:56:44 21-04-2025

на ряду с лаПковским и бартаном - один из столпов шарлатанства от бабьей психологии.
не поддается подсчету то количество бабенок, которые и так-то были шумоголовые, а затем на всю голову аварийные стали.

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Гость

21:40:54 21-04-2025

Гость (16:56:44 21-04-2025) на ряду с лаПковским и бартаном - один из столпов шарлатанст... Осмелюсь спросить, откуда у нешумоголового вас такие познания адептов бабьей психологии? Не слушаете ли вы их под шумок? )

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Гость

17:28:05 21-04-2025

Типа Блиновской. Такой же учитель жизни. Ну если только поржать. Комики редко приезжают в Барнаул.

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Гость

17:41:10 21-04-2025

Что то не сказали сколько у него детей...в счастливом браке

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...

18:02:29 21-04-2025

Ютюб не дышит. Проверить не можем.

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Musik

18:05:27 21-04-2025

Был пару раз. Прикольный челик.

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гость

18:11:10 21-04-2025

стендаперы всех мастей захватили...)

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Элен без ребят

18:27:10 21-04-2025

этот "специалист" - смешной дядька.

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Гость

18:50:43 21-04-2025

У нас доморощенный разырдитель на деньги - Яковенко, с дипломом политеха.

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Гость

21:48:31 21-04-2025

На Стаса пихайлова, толпой валят разведенки, сейчас на этого деятеля попрут. Несите быстрей денежки.

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Алтайский

22:00:19 21-04-2025

И что самое интересное, зал будет полон! Любит наш народ сказки и лапшу на ушах за свои кровные.

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