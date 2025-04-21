В Барнауле выступит с лекцией Сатья – известный специалист по семейным отношениям

Эксперт расскажет о браке, детях, деньгах, работе, личности и разводе

21 апреля 2025, 16:32, ИА Амител

В Барнауле 19 сентября 2025 года в ДК "Мотор" выступит с лекцией специалист по семейным отношениям, популярный лектор, философ и писатель Сатья. В течение двух часов он будет рассказывать о любви, семье и многом другом.

"Темы, которые затрагиваются: отношения, брак, дети, деньги, работа, личность, развод, взаимоотношения свекровей с невестками и тещ с зятьями. Формат семинара представляет собой психологический стендап, что дает возможность обсуждать сложные темы легко и на доступном языке. Зрители получат возможность разобраться в важных сферах жизни и найти пути выхода из трудных ситуаций", – говорится в анонсе.

Сатья – специалист по семейным отношениям, автор 17 книг по построению семейных отношений. На его YouTube-канал и соцсети подписаны 4,5 млн человек. За 2024 год он провел лекции более чем в 70 городах.