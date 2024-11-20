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В Барнауле состоится грандиозная премьера новогоднего спектакля "Снежная королева"

Волшебный мир, в который погрузятся зрители всех возрастов благодаря роскошным костюмам, потрясающим декорациям и специальным эффектам

20 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

В Барнауле 23 декабря в ДК "Мотор" состоится премьера новогодней сказки для всей семьи "Снежная королева" от режиссера Московского академического музыкального театра Валерия Меркулова.

"Это трогательная история о мужестве и дружбе, о том, как сила любви может преодолеть любые преграды. В спектакле раскрываются вечные темы: добро и зло, свет и тьма, сила человеческого духа. Мы приглашаем зрителей в удивительный мир, где зимняя сказка оживает на сцене, завораживая своей красотой и эмоциональной глубиной", – рассказали организаторы мероприятия.

Декорации для спектакля разрабатывал народный художник России Игорь Нежный. Над костюмами работала Наталия Лопусова-Томская – одна из самых известных художников-кукольников во всем мире, чьи работы находятся в частных собраниях и коллекциях России, Италии, Великобритании, США, Канады, Израиля, Азербайджана, Германии.

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Комментарии 2

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Гость

15:50:43 20-11-2024

Каждый день как в сказке. Вот только будет ли у неё счастливый конец?

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Гость

07:49:03 21-11-2024

Гость (15:50:43 20-11-2024) Каждый день как в сказке. Вот только будет ли у неё счастлив...
Нет. Не будет.

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