В Барнауле состоится грандиозная премьера новогоднего спектакля "Снежная королева"

Волшебный мир, в который погрузятся зрители всех возрастов благодаря роскошным костюмам, потрясающим декорациям и специальным эффектам

20 ноября 2024, 12:10, ИА Амител

В Барнауле 23 декабря в ДК "Мотор" состоится премьера новогодней сказки для всей семьи "Снежная королева" от режиссера Московского академического музыкального театра Валерия Меркулова.

"Это трогательная история о мужестве и дружбе, о том, как сила любви может преодолеть любые преграды. В спектакле раскрываются вечные темы: добро и зло, свет и тьма, сила человеческого духа. Мы приглашаем зрителей в удивительный мир, где зимняя сказка оживает на сцене, завораживая своей красотой и эмоциональной глубиной", – рассказали организаторы мероприятия.

Декорации для спектакля разрабатывал народный художник России Игорь Нежный. Над костюмами работала Наталия Лопусова-Томская – одна из самых известных художников-кукольников во всем мире, чьи работы находятся в частных собраниях и коллекциях России, Италии, Великобритании, США, Канады, Израиля, Азербайджана, Германии.