В Барнауле выступит задушевный Евгений Григорьев, известный под псевдонимом Жека

Артист подготовил новую программу, состоящую как из самых известных песен, так и тех, которые редко звучали на концертах

29 августа 2024, 17:20, ИА Амител

В Барнауле 10 ноября в ДК "Мотор" состоится долгожданный концерт Евгения Григорьева с юбилейной программой "25 лет на сцене".

"В 2024 году исполняется 25 лет, как автор и исполнитель Евгений Григорьев впервые вышел на большую сцену под псевдонимом Жека. Также в 1999 году был записан дебютный альбом "Сосны-кедры" и состоялись первые выступления артиста. Искренний и задушевный разговор со зрителем, уважение к своему слушателю делают каждый концерт Евгения Григорьева ярким и незабываемым событием", – рассказали организаторы мероприятия.

Евгений Григорьев подготовил новую программу, состоящую как из самых известных песен, так и тех, которые редко звучали на концертах.